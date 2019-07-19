Кейн до сих пор не отошел от поражения в финале Лиги Чемпионов

Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн признался, что до сих пор не отошел после поражения в финале Лиги Чемпионов.

1 июня 25-летний Кейн упустил возможность завоевать первый трофей в своей профессиональной карьере, потерпев с партнерами по "Тоттенхэму" поражение от "Ливерпуля" со счетом 2:0.

По мнению Харри, "шпорам" не удалось сыграть тот финальный матч в полную силу. Однако капитан сборной Англии видит и позитивные моменты.

"Это было тяжело проглотить. Мы были крайне хороши на пути к финалу Лиги Чемпионов. Конечно, в такого рода больших матчах, как финал, ты не всегда показываешь свою лучшую игру, но именно это ранит больше всего".

"Мы знали, что нам лишь нужно протянуть руку к трофею и взять его, но мы не сделали этого. Нам нужно было подумать об этом летом".

"Это тяжело принять, но я думаю, учитывая все обстоятельства, включая начало на "Уэмбли", мы были крайне хороши на протяжении этого сезона".

"Это придает нам уверенности, что мы можем достигать больших матчей, финалов Лиги Чемпионов, поэтому в новом сезоне нам нужно постараться сделать это снова", — цитирует Кейна The Telegraph.


Метки Кейн, Лига Чемпионов, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 19.07.2019 23:00

Количество просмотров Просмотров: 363

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  1. dallaslp 19.07.2019 23:36 # dallaslp
    здоровья

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  2. dtunamevoli 19.07.2019 23:34 # dtunamevoli
    Ну Сиссоко и протянул руку, только не к трофею

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  3. anabanana94 19.07.2019 23:14 # anabanana94
    COYS!

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  4. chebrec 19.07.2019 23:11 # chebrec
    ((((((((((((((((((((((

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