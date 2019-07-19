Кейн до сих пор не отошел от поражения в финале Лиги Чемпионов
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн признался, что до сих пор не отошел после поражения в финале Лиги Чемпионов.
1 июня 25-летний Кейн упустил возможность завоевать первый трофей в своей профессиональной карьере, потерпев с партнерами по "Тоттенхэму" поражение от "Ливерпуля" со счетом 2:0.
По мнению Харри, "шпорам" не удалось сыграть тот финальный матч в полную силу. Однако капитан сборной Англии видит и позитивные моменты.
"Это было тяжело проглотить. Мы были крайне хороши на пути к финалу Лиги Чемпионов. Конечно, в такого рода больших матчах, как финал, ты не всегда показываешь свою лучшую игру, но именно это ранит больше всего".
"Мы знали, что нам лишь нужно протянуть руку к трофею и взять его, но мы не сделали этого. Нам нужно было подумать об этом летом".
"Это тяжело принять, но я думаю, учитывая все обстоятельства, включая начало на "Уэмбли", мы были крайне хороши на протяжении этого сезона".
"Это придает нам уверенности, что мы можем достигать больших матчей, финалов Лиги Чемпионов, поэтому в новом сезоне нам нужно постараться сделать это снова", — цитирует Кейна The Telegraph.
19.07.2019 23:00
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здоровья
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Ну Сиссоко и протянул руку, только не к трофею
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COYS!
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((((((((((((((((((((((
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