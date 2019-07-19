Льорис хочет, чтобы "Тоттенхэм" брал пример с "Ювентуса"
Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис считает, что его клуб должен брать пример с "Ювентуса" в плане стремления к успеху.
В последние годы "Ювентус" практически не имеет конкурентов в Серии А, однако Лига Чемпионов никак не покорится клубу из Турина.
Неудачи на европейской арене только подстегивают "Ювентус" к укреплению состава и приглашению первоклассных игроков вроде Криштиану Роналду и Маттейса Де Лигта.
В преддверии товарищеского матча с "Ювентусом" в воскресенье Льорис выразил свое восхищение итальянским грандом, а также призвал "шпор" брать пример со своего соперника.
"Нам будет противостоять "Ювентус", и у них полно игроков топ-уровня. Они должны быть примером того, как команда и как клуб стремятся к успеху".
"Они являются одним из крупнейших клубов в мире, и их команда готова выигрывать все большие трофеи каждый сезон".
"Лига Чемпионов — их первоочередная мотивация. Они выиграли восемь титулов Серии А подряд, и следующий шаг для них — это победа в Лиге Чемпионов".
"Они проиграли два финала за последние годы, но в плане инвестиций и комплектации состава их команда является самой конкурентоспособной в Европе", — цитирует Льориса Daily Express.
19.07.2019 22:00
Просмотров: 147
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Да чего они все носятся с этим Ювентусом. Как и ПСЖ-хайпа больше чем реальной силы. два сапога - пара. Отсутствие конкуренции на домашней арене не идет на пользу ни тем, ни другим.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий