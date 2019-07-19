Льорис хочет, чтобы "Тоттенхэм" брал пример с "Ювентуса"

Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис считает, что его клуб должен брать пример с "Ювентуса" в плане стремления к успеху.

В последние годы "Ювентус" практически не имеет конкурентов в Серии А, однако Лига Чемпионов никак не покорится клубу из Турина.



Неудачи на европейской арене только подстегивают "Ювентус" к укреплению состава и приглашению первоклассных игроков вроде Криштиану Роналду и Маттейса Де Лигта.



В преддверии товарищеского матча с "Ювентусом" в воскресенье Льорис выразил свое восхищение итальянским грандом, а также призвал "шпор" брать пример со своего соперника.



"Нам будет противостоять "Ювентус", и у них полно игроков топ-уровня. Они должны быть примером того, как команда и как клуб стремятся к успеху".



"Они являются одним из крупнейших клубов в мире, и их команда готова выигрывать все большие трофеи каждый сезон".



"Лига Чемпионов — их первоочередная мотивация. Они выиграли восемь титулов Серии А подряд, и следующий шаг для них — это победа в Лиге Чемпионов".



"Они проиграли два финала за последние годы, но в плане инвестиций и комплектации состава их команда является самой конкурентоспособной в Европе", — цитирует Льориса Daily Express.