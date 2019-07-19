Андреас Перейра пригрозил украсть телефон Погба

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андреас Перейра в шутку пригрозил украсть телефон Поля Погба, чтобы тот не смог вести переговоры с другими клубами.

Если ранее этим летом сам Перейра продлил свой контракт с "красными дьяволами", то Погба стремится покинуть "Олд Траффорд".



Пресса отчаянно сватает 26-летнего француза в "Реал" и "Ювентус", однако Андрес считает, что для него самого и для команды важно сохранить игрока такого калибра.



"Замечательно, что я могу тренироваться и играть рядом с ним. Он большая личность в нашем коллективе".



"Будет очень важно, если он останется с нами. Он очень хороший игрок, профессионал топ-уровня, а также отличный человек".



"Я учусь у него каждый день. Он один из моих ближайших друзей, я знаю его со своих 16 лет, поэтому он словно семья для мне. Возможно, мне стоит украсть у него телефон, чтобы он ни с кем не разговаривал", — цитирует Перейру Goal.