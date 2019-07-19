Лэмпард хочет, чтобы Зума остался в "Челси"

Курт Зума Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что не планирует расставаться с защитником Куртом Зума.

Минувший сезон Зума на хорошем уровне провел в "Эвертоне" на правах аренды, и теперь мерсисайдский клуб хочет выкупить игрока сборной Франции.

По слухам, 24-летний защитник открыт к возвращению на "Гудисон Парк", где ему гарантирована регулярная игровая практика, однако Лэмпард предпочел бы оставить Курта у себя.

"Что касается Курта Зума, то он очень хороший защитник для нас. Он очень хороший игрок, очень хороший человек и профессионал. Я хочу, чтобы он был здесь, вот и все".

"Я хочу сохранить его. У нас хорошая конкуренция среди центральных защитников, и он провел очень хороший сезон за "Эвертон", поэтому я понимаю, почему они хотят вернуть его. Но он игрок "Челси", и я хочу, чтобы он был здесь", — цитирует Лэмпарда Daily Mirror.


Метки Зума, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.07.2019 20:00

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  1. chr1s8rown 19.07.2019 20:12 # chr1s8rown
    Середняк тягатеется к середняку

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  2. hachidlo 19.07.2019 20:09 # hachidlo
    Не удивлюсь, если начнёт основным при Лемпарде.

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