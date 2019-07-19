Лэмпард хочет, чтобы Зума остался в "Челси"
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что не планирует расставаться с защитником Куртом Зума.
Минувший сезон Зума на хорошем уровне провел в "Эвертоне" на правах аренды, и теперь мерсисайдский клуб хочет выкупить игрока сборной Франции.
По слухам, 24-летний защитник открыт к возвращению на "Гудисон Парк", где ему гарантирована регулярная игровая практика, однако Лэмпард предпочел бы оставить Курта у себя.
"Что касается Курта Зума, то он очень хороший защитник для нас. Он очень хороший игрок, очень хороший человек и профессионал. Я хочу, чтобы он был здесь, вот и все".
"Я хочу сохранить его. У нас хорошая конкуренция среди центральных защитников, и он провел очень хороший сезон за "Эвертон", поэтому я понимаю, почему они хотят вернуть его. Но он игрок "Челси", и я хочу, чтобы он был здесь", — цитирует Лэмпарда Daily Mirror.
19.07.2019 20:00
Просмотров: 354
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Середняк тягатеется к середняку
(ответить)
Не удивлюсь, если начнёт основным при Лемпарде.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий