Мислинтат объяснил свой уход из "Арсенала"

Экс-глава скаутской службы "Арсенала" Свен Мислинтат объяснил свой поспешный уход из лондонского клуба.

Прекрасно себя проявив в дортмундской "Боруссии", в ноябре 2017 Мислинтат возглавил скаутскую службу "Арсенала". Свен продержался на "Эмирейтс" только 14 месяцев, но за это время успел привести в клуб ряд игроков, включая Пьер-Эмерика Обамеянга, Лукаса Торрейру и Маттео Гендузи.



Ранее издание The Times сообщало, что у Мислинтата случился раскол в отношениях с директорами "Арсенала" из-за трансфера Дениса Суареса. Свен был против аренды испанского полузащитника у "Барселоны" в январе, предлагая взамен взять талантливых игроков из академии.



Сейчас и сам немец решил пролить свет на свой уход. По словам Мислинтата, среди прочего, "Арсенал" не сдержал свое обещание сделать его техническим директором.



"Прошлым летом в руководстве "Арсенала" произошли изменения. Изначально у нас была договоренность, что со временем я стану техническим директором и тогда смогу находиться близ команды на ежедневной основе".



"Однако новое руководство пришло со своими идеями и другими кандидатами. Кроме того, у нас оказался разный подход к работе".



"Прежде у нас был сильный систематичный подход в отношении трансферов, основанный на живом наблюдении за целями, анализе статистики и видео. Вообще-то, "Арсеналу" принадлежит собственная статистическая компания".



"Это означало, что мы ни от кого не зависели. Мы знали все рынки и всех игроков, которые могли нам приглянуться".



"Однако новое руководство решило больше полагаться на свои связи с другими клубами и агентами", — сообщил Мислинтат 11Freunde.