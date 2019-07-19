Мислинтат объяснил свой уход из "Арсенала"

Свен Мислинтат Экс-глава скаутской службы "Арсенала" Свен Мислинтат объяснил свой поспешный уход из лондонского клуба.

Прекрасно себя проявив в дортмундской "Боруссии", в ноябре 2017 Мислинтат возглавил скаутскую службу "Арсенала". Свен продержался на "Эмирейтс" только 14 месяцев, но за это время успел привести в клуб ряд игроков, включая Пьер-Эмерика Обамеянга, Лукаса Торрейру и Маттео Гендузи.

Ранее издание The Times сообщало, что у Мислинтата случился раскол в отношениях с директорами "Арсенала" из-за трансфера Дениса Суареса. Свен был против аренды испанского полузащитника у "Барселоны" в январе, предлагая взамен взять талантливых игроков из академии.

Сейчас и сам немец решил пролить свет на свой уход. По словам Мислинтата, среди прочего, "Арсенал" не сдержал свое обещание сделать его техническим директором.

"Прошлым летом в руководстве "Арсенала" произошли изменения. Изначально у нас была договоренность, что со временем я стану техническим директором и тогда смогу находиться близ команды на ежедневной основе".

"Однако новое руководство пришло со своими идеями и другими кандидатами. Кроме того, у нас оказался разный подход к работе".

"Прежде у нас был сильный систематичный подход в отношении трансферов, основанный на живом наблюдении за целями, анализе статистики и видео. Вообще-то, "Арсеналу" принадлежит собственная статистическая компания".

"Это означало, что мы ни от кого не зависели. Мы знали все рынки и всех игроков, которые могли нам приглянуться".

"Однако новое руководство решило больше полагаться на свои связи с другими клубами и агентами", — сообщил Мислинтат 11Freunde.


Метки Арсенал, Мислинтат

Автор mihajlo   

Дата 19.07.2019 19:00

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  1. lampard78 19.07.2019 19:17 # lampard78
    В кои-то веки взяли толковейшего чела, который насобирал бы им со временем команду и без огромных вложений, если уж у них там всё плохо с финансами. И тут такое..

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  2. peterloo 19.07.2019 19:09 # peterloo
    ууу как всё плохо в арсенале

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