"Эвертон" готов поспорить с "Арсеналом" за Заху

"Эвертон" готов составить конкуренцию "Арсеналу" в борьбе за вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заху.

За время летних каникул Заха не растерял желание покинуть "Селхерст Парк". На текущей неделе Уилфрид вновь сообщил своему клубу, что хочет уйти на повышение.



Пока "Пэлас" получил лишь одно предложение насчет игрока сборной Кот-д'Ивуара, однако на озвученные "Арсеналом" 40 миллионов фунтов последовал немедленный отказ.



"Орлы" оценивают своего лучшего игрока в 80 млн. фунтов, и "канонирам" будет затруднительно найти такую сумму. Зато ее может найти "Эвертон", чей крупнейший акционер Фархад Мошири ранее уже неоднократно демонстрировал свою щедрость.



В данный момент сами "ириски" находятся на пороге продажи вингера Адемолы Лукмана в "РБ Лейпциг" за 22.5 млн. фунтов. К этим деньгами Мошири готов добавить свои средства, чтобы купить первоклассного флангового игрока.



Evening Standard также напоминает, что в "Пэлас" у 26-летнего Захи остается четыре года по контракту с зарплатой в 130 тыс. фунтов в неделю.