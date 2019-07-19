Лонгстафф польщен интересом "Юнайтед"

Полузащитник "Ньюкасла" Шон Лонгстафф признался, что польщен интересом "Манчестер Юнайтед" к своей персоне.

И хотя за свою карьеру Лонгстафф сыграл только 12 матчей в Премьер-Лиге, этого оказалось достаточно, чтобы произвести впечатление на главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера.



Трансфер Шона не близок — "сороки" хотят за 21-летнего англичанина 50 миллионов фунтов в качестве компенсации. Но сам факт интереса такого большого клуба чрезвычайно приятен Лонгстаффу.



"Если бы год назад кто-нибудь сказал мне, что я буду в таком положении, я бы высмеял его. В это самое время год назад я решал, уходить ли мне в аренду в Лигу Один. А спустя год меня меня сватают в один из крупнейших клубов мира".



"Для меня все это очень позитивно. Это придает мне еще больше уверенности. Это льстит, но моя работа — в "Ньюкасле", — сообщил Лонгстафф The Chronicle.