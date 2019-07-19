Гвардиола не уверен, что "Сити" купит игрока на замену Компани

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола допускает, что его клуб так и не обзаведется заменой для Венсана Компани этим летом.

Завоевав 10 больших трофеев за 11 сезонов на "Этихад", ранее этим летом Компани ушел на роль играющего тренера "Андерлехта".



Гвардиола уже подтвердил, что нового капитана команды выберут сами игроки, а вот нового центрального защитника "горожане" могут и не купить.



"Вероятность этого есть, но я не знаю, будет ли это возможно. У нас есть трое хороших центральных защитников, плюс на этой позиции может сыграть Фернандиньо, поэтому посмотрим".



"Мы довольны своим подбором игроков. Я не знаю, произойдет ли что-нибудь до закрытия трансферного окна. Я также не знаю, останутся ли здесь все те игроки, которые есть сейчас", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.



Вместе с тем каталонец выразил надежду, что его клуб оградит вингера Лероя Сане от интереса "Баварии".



"Уже очень давно они ("Бавария") говорят об интересе к Лерою. Но Лерой — наш игрок, и я надеюсь, им он и останется", — добавил Гвардиола.