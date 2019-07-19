Эмери дал понять, что Косьелни покинет "Арсенал"

Лоран Косьелни Рулевой "Арсенала" Унаи Эмери дал понять, что капитан Лоран Косьелни покинет клуб этим летом.

Напомним, Косьелни отказался отправиться с "канонирами" в предсезонное турне по Америке и хочет перейти в один из французских клубов.

Рассуждая о выборе капитанов на предстоящий сезон, Эмери дал понять, что 33-летнего Косьелни уже нет в его планах.

"Я хочу, чтобы в пятерке моих капитанов был один английский игрок. В прошлом году нашими капитанами были Гранит Джака, Месут Озил и Начо Монреаль. Но после ухода Аарона Рэмси и Петра Чеха — а, возможно, и Лорана Косьелни — я хочу добавить новые имена в этот список".

"Я хочу добавить английского игрока, который воспитан нашей академией и понимает английских дух и ценности "Арсенала".

"Мы потеряли ряд игроков с большим опытом выступлений в Англии и "Арсенале" вроде Чеха и Рэмси. Мы также потеряли Косьелни. Они были капитанами с молодого возраста", — цитирует Эмери Sky Sports.


Метки Арсенал, капитаны, Косьелни

Автор mihajlo   

Дата 19.07.2019 15:00

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  1. high-malvern 19.07.2019 16:42 # high-malvern
    "Я хочу добавить английского игрока, который воспитан нашей академией и понимает английских дух и ценности "Арсенала".


    Беллерин. Капитан которого мы заслужили. Ахаха

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  2. chelsea88 19.07.2019 15:55 # chelsea88
    Смекнул кошельны что гейклуб скоро вылетит в шип. Решил заранее свалить.

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  3. element-ekb 19.07.2019 15:50 # element-ekb
    Холдинг лучше чем Лоран. И так играть некому. Печаль.

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  4. i-zone 19.07.2019 15:08 # i-zone
    Прошай КЭП.

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