Эмери дал понять, что Косьелни покинет "Арсенал"

Рулевой "Арсенала" Унаи Эмери дал понять, что капитан Лоран Косьелни покинет клуб этим летом.

Напомним, Косьелни отказался отправиться с "канонирами" в предсезонное турне по Америке и хочет перейти в один из французских клубов.



Рассуждая о выборе капитанов на предстоящий сезон, Эмери дал понять, что 33-летнего Косьелни уже нет в его планах.



"Я хочу, чтобы в пятерке моих капитанов был один английский игрок. В прошлом году нашими капитанами были Гранит Джака, Месут Озил и Начо Монреаль. Но после ухода Аарона Рэмси и Петра Чеха — а, возможно, и Лорана Косьелни — я хочу добавить новые имена в этот список".



"Я хочу добавить английского игрока, который воспитан нашей академией и понимает английских дух и ценности "Арсенала".



"Мы потеряли ряд игроков с большим опытом выступлений в Англии и "Арсенале" вроде Чеха и Рэмси. Мы также потеряли Косьелни. Они были капитанами с молодого возраста", — цитирует Эмери Sky Sports.