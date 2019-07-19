Эмери дал понять, что Косьелни покинет "Арсенал"
Рулевой "Арсенала" Унаи Эмери дал понять, что капитан Лоран Косьелни покинет клуб этим летом.
Напомним, Косьелни отказался отправиться с "канонирами" в предсезонное турне по Америке и хочет перейти в один из французских клубов.
Рассуждая о выборе капитанов на предстоящий сезон, Эмери дал понять, что 33-летнего Косьелни уже нет в его планах.
"Я хочу, чтобы в пятерке моих капитанов был один английский игрок. В прошлом году нашими капитанами были Гранит Джака, Месут Озил и Начо Монреаль. Но после ухода Аарона Рэмси и Петра Чеха — а, возможно, и Лорана Косьелни — я хочу добавить новые имена в этот список".
"Я хочу добавить английского игрока, который воспитан нашей академией и понимает английских дух и ценности "Арсенала".
"Мы потеряли ряд игроков с большим опытом выступлений в Англии и "Арсенале" вроде Чеха и Рэмси. Мы также потеряли Косьелни. Они были капитанами с молодого возраста", — цитирует Эмери Sky Sports.
19.07.2019 15:00
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"Я хочу добавить английского игрока, который воспитан нашей академией и понимает английских дух и ценности "Арсенала".
Беллерин. Капитан которого мы заслужили. Ахаха
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Смекнул кошельны что гейклуб скоро вылетит в шип. Решил заранее свалить.
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Холдинг лучше чем Лоран. И так играть некому. Печаль.
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Прошай КЭП.
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