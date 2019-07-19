Конте: "Лукаку — важный игрок для развития "Интера"

Главный тренер "Интера" Антонио Конте подтвердил, что нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку является для него важной трансферной целью.

Вот уже несколько недель "Интер" и "Юнайтед" пытаются договориться о стоимости Лукаку. "Красные дьяволы" не собираются стоять на пути у Ромелу и просто хотят вернуть свои инвестиции в игрока, однако даже это для итальянского клуба слишком дорого.



По иронии судьбы, именно с командой Конте "Юнайтед" играет товарищеский матч в субботу. Впрочем, Лукаку в нем участия не примет.



"Нет, он не в форме, он не будет доступен", — коротко сообщил прессе наставник "дьяволов" Оле Гуннар Сульшер.



А Конте в свою рассказал, какие большие планы связывает с Лукаку.



"Испытываю ли я разочарование из-за отсутствия прогресса в переговорах двух клубов? Разочарование — это громкое слово. Реальность такова, что Лукаку — игрок "Юнайтед".



"Вы очень хорошо знаете, что мне нравится это игрок, и в прошлом я пытался заполучить его, когда тренировал "Челси". Но я повторюсь: сегодня Лукаку является игроком "Юнайтед". Я испытываю огромное уважение к "Юнайтед".



"Я рассматриваю его как важного игрока для нашего развития. Мы знаем, какова наша ситуация, поэтому посмотрим", — цитирует Конте Sky Sports.