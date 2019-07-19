Хендерсон: "Мы попробовали успех на вкус и хотим еще"

Джордан Хендерсон Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон заявил, что его команда жаждет развить свой успех, достигнутый в минувшем сезоне.

1 июня "красные" завершили выдающийся для себя сезон победой в финале Лиги Чемпионов. Это ощущение пришлось Хендерсону и его партнерам по вкусу, и теперь Джордан устремлен к новым высотам.

"Мы попробовали успех на вкус, и теперь мы хотим еще. Мы доказали, что нам по силам выиграть большой трофей, и мы хотим продолжать творить историю этого клуба и этой команды. Мы очень уверены насчет этого".

"В последние годы мы показали, что постоянно становимся лучше, и мы хотим продолжать в том же духе. Полученный в этом сезоне опыт Лиги Чемпионов и Премьер-Лиги поможет нам".

"Футбол очень переменчив, и ты можешь быть сосредоточен только на том, что ждет тебя впереди. Мы никогда не забудем случившееся в Мадриде, но мы можем использовать это в правильном ключе. Мы, как команда, хотим добиться большего и быть как можно успешнее".

"Мы способны вести борьбу на всех фронтах, в каждом соревновании. Наш тренер может захотеть пригласить новых игроков, но если нет, у нас и так отличный подбор игроков, которые голодны и смогут удержать нас в колее".

"Мы должны продолжать учиться у тренера, и я уверен, если мы будем делать это, в будущем мы сможем рассказать больше историй успеха", — цитирует Хендерсона BBC.


Метки Ливерпуль, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 19.07.2019 14:00

Количество просмотров Просмотров: 517

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  1. chr1s8rown 19.07.2019 15:03 # chr1s8rown
    Lets talk about six- lfc
    Lets talk about nol - sositi

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  2. redevilsfun 19.07.2019 14:52 # redevilsfun
    черная полоса у скаузеров только начинается.

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  3. only--liverpool 19.07.2019 14:51 # only--liverpool
    как же подгорает у дырявых бестрофейников...

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  4. myu99 19.07.2019 14:44 # myu99
    а не хочеш ли ты ешо отсосат в рот понравится,

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  5. sayanara 19.07.2019 14:08 # sayanara
    Мы попробоаали хуйца и хотим еще. Писали бы уже поавдивее

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  6. meshuggah 19.07.2019 14:03 # meshuggah
    Норм попробовали мочу и хотят еще

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  7. anabanana94 19.07.2019 14:01 # anabanana94
    "Мы попробовали успех на вкус и хотим еще"

    В этом сезоне как максимум понюхаете.

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