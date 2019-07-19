Хендерсон: "Мы попробовали успех на вкус и хотим еще"
Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон заявил, что его команда жаждет развить свой успех, достигнутый в минувшем сезоне.
1 июня "красные" завершили выдающийся для себя сезон победой в финале Лиги Чемпионов. Это ощущение пришлось Хендерсону и его партнерам по вкусу, и теперь Джордан устремлен к новым высотам.
"Мы попробовали успех на вкус, и теперь мы хотим еще. Мы доказали, что нам по силам выиграть большой трофей, и мы хотим продолжать творить историю этого клуба и этой команды. Мы очень уверены насчет этого".
"В последние годы мы показали, что постоянно становимся лучше, и мы хотим продолжать в том же духе. Полученный в этом сезоне опыт Лиги Чемпионов и Премьер-Лиги поможет нам".
"Футбол очень переменчив, и ты можешь быть сосредоточен только на том, что ждет тебя впереди. Мы никогда не забудем случившееся в Мадриде, но мы можем использовать это в правильном ключе. Мы, как команда, хотим добиться большего и быть как можно успешнее".
"Мы способны вести борьбу на всех фронтах, в каждом соревновании. Наш тренер может захотеть пригласить новых игроков, но если нет, у нас и так отличный подбор игроков, которые голодны и смогут удержать нас в колее".
"Мы должны продолжать учиться у тренера, и я уверен, если мы будем делать это, в будущем мы сможем рассказать больше историй успеха", — цитирует Хендерсона BBC.
19.07.2019 14:00
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Lets talk about six- lfc
Lets talk about nol - sositi
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черная полоса у скаузеров только начинается.
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как же подгорает у дырявых бестрофейников...
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а не хочеш ли ты ешо отсосат в рот понравится,
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Мы попробоаали хуйца и хотим еще. Писали бы уже поавдивее
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Норм попробовали мочу и хотят еще
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"Мы попробовали успех на вкус и хотим еще"
В этом сезоне как максимум понюхаете.
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