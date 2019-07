Светская хроника за пятницу

"Интер" охладел к Ромелу Лукаку. "Арсенал" близок к покупке Эвертона Соареса. Даниэль Старридж может перейти в "Астон Виллу". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

Президент "Реала" Флорентино Перес уговаривает главного тренера Зинедина Зидана отказаться от приобретения полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. (The Independent)



"Ювентус" готов предложить "Юнайтед" Жоау Канселу, Блеза Матюиди и Дугласа Косту в обмен на Погба. (Daily Star)



Переход нападающего "Юнайтед" Ромелу Лукаку в "Интер" под большим вопросом, потому что на "Сан-Сиро" считают, что игрок не стоит запрашиваемых 75 миллионов фунтов. (The Sun)



Главный тренер "Интера" Антонио Конте конфликтует с боссами своего клуба из-за нежелания напрячься для покупки Лукаку. (Daily Mirror)



"Юнайтед" предложил 62 млн. фунтов за нападающего "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга. (The Sun)



"Юнайтед" сделает свое первое предложение о покупке полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша, но рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Тоттенхэма". (A Bola)



"Тоттенхэм" отказывается платить 60 млн. фунтов за полузащитника "Реал Бетиса" Джовани Ло Чельсо. (The Sn)



"Арсенал" близок к покупке нападающего "Гремио" Эвертона Соареса за 39.5 млн. фунтов. (Marca)



"Кристал Пэлас" рассматривает защитника "Арсенала" Карла Дженкинсона на замену ушедшему в "Юнайтед" Аарону Ван-Биссаке. (Daily Star)



"Астон Вилла" заинтересована в бывшем нападающем "Ливерпуля" Даниэле Старридже. (Daily Mirror)



"РБ Лейпциг" — фаворит за право арендовать полузащитника "Челси" Итана Ампаду на следующий сезон. (The Sun)



Другое



В 2019 году полузащитник Филиппе Коутиньо потерял 45 млн. фунтов от своей стоимости — больше всех. (Daily Express)



"Юнайтед" отправил своего сотрудника, отвечающего за газон на "Олд Траффорд", в Китай, чтобы предотвратить ситуацию, когда во время прошлого визита сюда "красным дьяволам" пришлось играть на ужасном поле. (Daily Mail)