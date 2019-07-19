Светская хроника за пятницу
"Интер" охладел к Ромелу Лукаку. "Арсенал" близок к покупке Эвертона Соареса. Даниэль Старридж может перейти в "Астон Виллу". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.
Президент "Реала" Флорентино Перес уговаривает главного тренера Зинедина Зидана отказаться от приобретения полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. (The Independent)
"Ювентус" готов предложить "Юнайтед" Жоау Канселу, Блеза Матюиди и Дугласа Косту в обмен на Погба. (Daily Star)
Переход нападающего "Юнайтед" Ромелу Лукаку в "Интер" под большим вопросом, потому что на "Сан-Сиро" считают, что игрок не стоит запрашиваемых 75 миллионов фунтов. (The Sun)
Главный тренер "Интера" Антонио Конте конфликтует с боссами своего клуба из-за нежелания напрячься для покупки Лукаку. (Daily Mirror)
"Юнайтед" предложил 62 млн. фунтов за нападающего "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга. (The Sun)
"Юнайтед" сделает свое первое предложение о покупке полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша, но рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Тоттенхэма". (A Bola)
"Тоттенхэм" отказывается платить 60 млн. фунтов за полузащитника "Реал Бетиса" Джовани Ло Чельсо. (The Sn)
"Арсенал" близок к покупке нападающего "Гремио" Эвертона Соареса за 39.5 млн. фунтов. (Marca)
"Кристал Пэлас" рассматривает защитника "Арсенала" Карла Дженкинсона на замену ушедшему в "Юнайтед" Аарону Ван-Биссаке. (Daily Star)
"Астон Вилла" заинтересована в бывшем нападающем "Ливерпуля" Даниэле Старридже. (Daily Mirror)
"РБ Лейпциг" — фаворит за право арендовать полузащитника "Челси" Итана Ампаду на следующий сезон. (The Sun)
Другое
В 2019 году полузащитник Филиппе Коутиньо потерял 45 млн. фунтов от своей стоимости — больше всех. (Daily Express)
"Юнайтед" отправил своего сотрудника, отвечающего за газон на "Олд Траффорд", в Китай, чтобы предотвратить ситуацию, когда во время прошлого визита сюда "красным дьяволам" пришлось играть на ужасном поле. (Daily Mail)
19.07.2019 12:00
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Главный тренер "Интера" Антонио Конте конфликтует с боссами своего клуба из-за нежелания напрячься для покупки Лукаку. (Daily Mirror)
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понятно, mihajlo знатно окропил vaginasport и теперь этот чухан создал себе фейк
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А почему кавказцы с русскими не дружат? Вроде и те и эти граждане одной страны?
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на полях Великой Отечественной Войны погибло множество собак. Интересно, кто-то посчитал их. Если считали, то с цыганами? Хотелось бы иметь полную информацию.
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Массовую гибель российских пчел увязали с потерями урожая и ростом цен на еду
Массовая гибель пчел, зафиксированная в ряде регионов России, уже в ближайшем будущем может привести к серьезным последствиям. Об этом сообщает газета «Известия».
В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) «Известиям» сообщили, что дефицит меда — меньшая из проблем. В ассоциации указали, что мор пчел может вызвать снижение урожая сельхозкультур. «Они опыляют почти все плодово-ягодные культуры, плюс масличные и крупяные, тот же подсолнечник или гречиху, плюс бахчевые и еще многие другие. Рост цен будет зависеть от неурожая — предсказать его невозможно до начала созревания культур», — напомнил собеседник издания. Он добавил, что неурожай влечет за собой повышение цен из-за необходимости дополнительных расходов на логистику и импортные закупки.
Массовая гибель насекомых зафиксирована в ряде российских регионов летом 2019-го. В частности, такие случаи наблюдались в Удмуртии, Марий Эл, Липецкой, Саратовской, Ульяновской, Курской областях, а также в Алтайском крае. Глава Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Альфир Маннапов подсчитал, что ущерб может составить триллион рублей. Минсельхоз объявил, что делать выводы о возможном ущербе пока рано.
В Россельхознадзоре говорили, что ситуация ухудшается. По мнению экспертов, это может быть связано с бесконтрольным применением пестицидов при обработке полей.
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Коутиньо неудачник и только Клопп может его излечить.
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Во время Первой мировой войны руководство Румынии решило отправить в Россию обширную коллекцию своих национальных ценностей, посчитав, что там они будут в большей безопасности. А в 1918 году советское правительство разорвало все дипломатические связи с Румынией, отказавшись вернуть сокровища. Эти ценности стоимостью свыше 1,5 миллиардов долларов до сих находятся в России и возвращать их никто не собирается.
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Хохлы, чего вы тут делаете? У вас же война, кто будет украину защищать?
Или вы только дома сидеть можете, засунув язык в жопу и тут комменты писать?
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Братья Белорусы, не могу дождаться того дня, когда Россия войдёт в состав великой Белоруссии и я с гордостью смогу назвать вас соотечественниками! Скажите, а как там у вас со свободой слова, по шкале от 1 до 10, где 10 это Украина, а 1 это Россия?
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Просто Юнайтед
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