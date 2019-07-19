Рондон перешел в "Далянь Ифан"

Нападающий "Вест Бромвича" Саломон Рондон последовал за своим бывшим тренером по "Ньюкаслу" Рафаэлем Бенитесом в Китай, заключив контракт с "Далянь Ифан".

Напомним, прошлый сезон Рондон провел у "сорок" на правах аренды. Саломон произвел хорошее впечатление, забив 11 голов в 33 матчах, однако сразу договориться о его выкупе "Ньюкаслу" не удалось.



Когда же Бенитес уехал в Китай, стало понятно, что Рондон уже не вернется на "Сент-Джеймс Парк". По иронии судьбы, Саломон снова будет работать с Рафаэлем, но уже в другом клубе.



Сумма трансфера 29-летнего венесуэльца не разглашается, но могла составить 16.5 млн. фунтов, что были прописаны в контракте Рондона с "дроздами" в качестве отступных.