Рондон перешел в "Далянь Ифан"
Нападающий "Вест Бромвича" Саломон Рондон последовал за своим бывшим тренером по "Ньюкаслу" Рафаэлем Бенитесом в Китай, заключив контракт с "Далянь Ифан".
Напомним, прошлый сезон Рондон провел у "сорок" на правах аренды. Саломон произвел хорошее впечатление, забив 11 голов в 33 матчах, однако сразу договориться о его выкупе "Ньюкаслу" не удалось.
Когда же Бенитес уехал в Китай, стало понятно, что Рондон уже не вернется на "Сент-Джеймс Парк". По иронии судьбы, Саломон снова будет работать с Рафаэлем, но уже в другом клубе.
Сумма трансфера 29-летнего венесуэльца не разглашается, но могла составить 16.5 млн. фунтов, что были прописаны в контракте Рондона с "дроздами" в качестве отступных.
19.07.2019 11:55
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