Менди пропустит минимум месяц от нового сезона

Третий сезон Бенжамена Менди в "Манчестер Сити" тоже не будет избавлен от травм. Французский защитник пропустит более месяца на старте новой кампании.

После своего перехода из "Монако" за 52 миллиона фунтов два года назад Менди отметился только 14 появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги из-за постоянных проблем с коленями.



В данный момент Бенжамен все еще проходит реабилитацию после перенесенной в мае артроскопической операции, наблюдаясь у хирурга Рамона Кугата в Барселоне.



Как сообщает The Telegraph, появление 25-летнего француза на тренировочной базе "горожан" ожидается только в конце августа, а снова сыграть Менди сможет, если не возникнет никаких осложнений, только в конце сентября.



Таким образом, Менди даст фору своим конкурентам по позиции левого защитника в лице Александра Зинченко и вернувшегося из ПСВ Анхелиньо.