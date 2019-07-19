Менди пропустит минимум месяц от нового сезона
Третий сезон Бенжамена Менди в "Манчестер Сити" тоже не будет избавлен от травм. Французский защитник пропустит более месяца на старте новой кампании.
После своего перехода из "Монако" за 52 миллиона фунтов два года назад Менди отметился только 14 появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги из-за постоянных проблем с коленями.
В данный момент Бенжамен все еще проходит реабилитацию после перенесенной в мае артроскопической операции, наблюдаясь у хирурга Рамона Кугата в Барселоне.
Как сообщает The Telegraph, появление 25-летнего француза на тренировочной базе "горожан" ожидается только в конце августа, а снова сыграть Менди сможет, если не возникнет никаких осложнений, только в конце сентября.
Таким образом, Менди даст фору своим конкурентам по позиции левого защитника в лице Александра Зинченко и вернувшегося из ПСВ Анхелиньо.
19.07.2019 11:00
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Последние комментарии:
50 млн за такое стекло. тут Лион конечно знатно обоссал шейхов
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Очень хорош был в Монако, но в МС прям стеклом стал. Мб ещё вернётся.
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Ебанная хуйло
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просто доит шейхов
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походу Абу Диаби в итоге сыграет в АПЛ больше, чем этот травмат
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Что уж тут скрывать, провальнейший трансфер Сити((( Надо бы его уже отпустить во свояси вместе с Мангаля))) зато зарплатную ведомость разгрузим!
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