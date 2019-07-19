Менди пропустит минимум месяц от нового сезона

Бенжамен Менди Третий сезон Бенжамена Менди в "Манчестер Сити" тоже не будет избавлен от травм. Французский защитник пропустит более месяца на старте новой кампании.

После своего перехода из "Монако" за 52 миллиона фунтов два года назад Менди отметился только 14 появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги из-за постоянных проблем с коленями.

В данный момент Бенжамен все еще проходит реабилитацию после перенесенной в мае артроскопической операции, наблюдаясь у хирурга Рамона Кугата в Барселоне.

Как сообщает The Telegraph, появление 25-летнего француза на тренировочной базе "горожан" ожидается только в конце августа, а снова сыграть Менди сможет, если не возникнет никаких осложнений, только в конце сентября.

Таким образом, Менди даст фору своим конкурентам по позиции левого защитника в лице Александра Зинченко и вернувшегося из ПСВ Анхелиньо.


Метки Манчестер Сити, Менди, травмы

Автор mihajlo   

Дата 19.07.2019 11:00

Количество просмотров Просмотров: 655

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. pistolero-lfc 19.07.2019 12:52 # pistolero-lfc
    50 млн за такое стекло. тут Лион конечно знатно обоссал шейхов

    (ответить)

  2. lampard78 19.07.2019 11:37 # lampard78
    Очень хорош был в Монако, но в МС прям стеклом стал. Мб ещё вернётся.

    (ответить)

  3. mancityman 19.07.2019 11:34 # mancityman
    Ебанная хуйло

    (ответить)

  4. blackdreamer 19.07.2019 11:33 # blackdreamer
    просто доит шейхов

    (ответить)

  5. mixmaster 19.07.2019 11:20 # mixmaster
    походу Абу Диаби в итоге сыграет в АПЛ больше, чем этот травмат

    (ответить)

  6. arhangel777 19.07.2019 11:20 # arhangel777
    Что уж тут скрывать, провальнейший трансфер Сити((( Надо бы его уже отпустить во свояси вместе с Мангаля))) зато зарплатную ведомость разгрузим!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: