Почеттино мог уйти из "Тоттенхэма", если бы выиграл Лигу Чемпионов

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино подтвердил, что мог уйти из клуба, выиграй "шпоры" Лигу Чемпионов в минувшем сезоне.

1 июля "Тоттенхэм" впервые в своей истории сыграл в финале Лиги Чемпионов, уступив "Ливерпулю" со счетом 2:0. Таким образом, "шпоры" все еще находятся в ожидании своего первого трофея за пять лет при Почеттино.



По словам Маурисио, в случае победы в финале он мог бы пересмотреть свое будущее, посчитав свою миссию в "Тоттенхэме" завершенной.



"Обдумывал ли я свое будущее летом? Конечно, такие вещи всегда в твоей голове. Никогда не знаешь, как все сложится. Я знаю лишь то, что для меня клуб всегда будет в приоритете относительно личных амбиций".



"Возможно, будь результат финала другим, ты бы подумал: "Хорошо, это может быть подходящим моментом, чтобы покинуть клуб и дать им возможность написать новую главу с новым тренерским штабом".



"Но после финала я чувствовал, что это не лучший способ закончить. Я не тот человек, который избегает проблем или сложных ситуаций. Скорее, наоборот. Я люблю огромные испытания, и теперь мы должны заново воссоздать этот настрой, чтобы провести похожий сезон. Это вызывает у меня восхищение и очень мотивирует", — цитирует Почеттино Evening Standard.