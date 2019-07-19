Робсон: "Погба должен сосредоточиться на игре за "Юнайтед"

Поль Погба Легенда "Манчестер Юнайтед" Брайан Робсон вновь призвал полузащитника Поля Погба игнорировать агента Мино Райолу и сосредоточиться на игре в футбол.

Этим летом Райола всячески агитирует Погба к переходу в "Реал" или "Ювентус". Поддавшись влиянию своего представителя, Поль и сам заявил, что ощущает потребность в новом вызове.

Однако Робсон напоминает игроку сборной Франции о необходимости уважать контракт.

"Будь я тренером, он играл бы у меня постоянно. Болельщики должны понимать одну вещь: порой агенты говорят вещи, которые исходят не от игроков".

"Игроки должны быть сосредоточены на собственных карьерах и принимать собственные решения, а не полагаться на агентов. Это твоя карьера, и ты должен поступать так, как считаешь правильным. Именно так я смотрю на игроков сейчас. Поступай так, как хочешь ты сам".

"Погба — отличный игрок, и это то, на чем он должен сосредоточиться. Он связан контрактом с "Манчестер Юнайтед" и должен сосредоточиться на выступлении за "Манчестер Юнайтед", — цитирует Робсона Daily Mirror.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 19.07.2019 09:00

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  1. pistolero-lfc 19.07.2019 10:37 # pistolero-lfc
    Погба должен отсосать хуй

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  2. lambert757 19.07.2019 10:29 # lambert757
    Ну давай же, Реал, предложи наконец за него 150 лямов фунтов, что бы он наконец свалил с нашей команды.

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  3. fanat-united 19.07.2019 09:46 # fanat-united
    Погба должен пойти нахуй

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