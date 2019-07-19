Робсон: "Погба должен сосредоточиться на игре за "Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Брайан Робсон вновь призвал полузащитника Поля Погба игнорировать агента Мино Райолу и сосредоточиться на игре в футбол.

Этим летом Райола всячески агитирует Погба к переходу в "Реал" или "Ювентус". Поддавшись влиянию своего представителя, Поль и сам заявил, что ощущает потребность в новом вызове.



Однако Робсон напоминает игроку сборной Франции о необходимости уважать контракт.



"Будь я тренером, он играл бы у меня постоянно. Болельщики должны понимать одну вещь: порой агенты говорят вещи, которые исходят не от игроков".



"Игроки должны быть сосредоточены на собственных карьерах и принимать собственные решения, а не полагаться на агентов. Это твоя карьера, и ты должен поступать так, как считаешь правильным. Именно так я смотрю на игроков сейчас. Поступай так, как хочешь ты сам".



"Погба — отличный игрок, и это то, на чем он должен сосредоточиться. Он связан контрактом с "Манчестер Юнайтед" и должен сосредоточиться на выступлении за "Манчестер Юнайтед", — цитирует Робсона Daily Mirror.