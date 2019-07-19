Лэмпард восхищается Жоржиньо

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард признался, что полузащитник Жоржиньо произвел на него огромное впечатление за полторы недели тренировок.

Ранее этим летом будущее Жоржиньо на "Стэмфорд Бридж" оказалось под вопросом. Маурицио Сарри, для которого итальянец бразильского происхождения был определяющей фигурой на поле, ушел тренировать "Ювентус".



На своей первой пресс-конференции после назначения в "Челси" Лэмпард только подкрепил спекуляции насчет Жоржиньо, намекнув, что собирается вернуть в опорную зону Нголо Канте.



Тем не менее, 27-летний Жоржиньо имеет все шансы найти свое место в планах Лэмпарда. Фрэнк очень доволен тем, как его подопечный проявляет себя на тренировках.



"Жоржиньо — великолепный игрок. Что меня по-настоящему поразило, так это не его качество работы с мячом, увиденное мной в прошлом сезоне, а совместная работа с ним на тренировках на протяжении последней недели".



"Все мы знаем, насколько комфортно он чувствует себя с мячом и насколько смело принимает мяч в любой зоне. Такое нечасто встречается, что игрок хорошо принимает мяч на сжатом пространстве и продолжает игру, делая это постоянно".



"Но его настрой на тренировках — вот это по-настоящему классно. Он словно двигатель тренировочного занятия. Он подает голос, он бегает, он подстегивает остальных, он делает замечания людям, когда те, как ему кажется, недостаточно стараются".



"Я обожаю видеть это. Поработав с ним 10 дней, я не могу просить его о большем. Я доволен, что он есть у меня", — цитирует Лэмпарда Daily Express.