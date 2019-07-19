Клопп рассказал, как долго будет тренировать "Ливерпуль"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заверил, что не уйдет из мерсисайдского клуба раньше, чем истечет его контракт.

В данный момент у Клоппа остается еще три года по действующему контракту, однако владельцы клуба хотят наградить немецкого специалиста за победу в Лиге Чемпионов новой сделкой.



Клопп не видит необходимости спешить с новым контрактом, но обещает, что никакому клубу не удастся переманить его из "Ливерпуля" раньше 2022 года.



"Я не уйду раньше, чем истечет мой контракт. Это что касается меня. Вот почему контракт важен".



"У нас достаточно времени, чтобы принять необходимые решения в этом плане. Нет необходимости делать это сейчас. Впереди еще три года — пока слегка рано беспокоиться. Это всего лишь контракт".



"Владельцам нравится, что я делаю. Мне нравится, что делают владельцы. Я люблю команду, у меня великолепные игроки. Мелвуд — прекрасное место. Я предвкушаю переезд на новую базу в Керби и тому подобное. Всегда есть возможность сделать шаг вперед".



"Все мы хотим чтить прошлое и традиции, но также есть необходимость двигаться вперед. Это правильный настрой. Нельзя обеспечить этот шаг, только лишь продлив мой контракт до 2000-какого-нибудь года. Контракт гарантирует только то, что я не уйду раньше".



"Я не представляю себе день, когда уйду, но это не имеет значения. Это совершенно нормальная ситуация в нашей работе. Я не хочу оказаться в ситуации, когда люди будут недовольны, что я все еще здесь. Это правда. Это должна быть выигрышная ситуация для всех сторон".



"В данный момент это на 100 процентов так, и давайте посмотрим, как долго это продлится. А что касается переговоров... Я видел заголовки о том, что я точно уйду через три года, и о том, что подпишу новый контракт".



"Я скажу лишь то, что у меня остается три года. Сейчас все хорошо. У команды хороший возраст, у меня хороший возраст для моей работы. Странно, что мы говорим об этом, когда впереди еще три года как минимум", — цитирует Клоппа The Telegraph.