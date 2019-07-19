Льорис: "Тоттенхэм" должен выйти на следующий уровень"
Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис считает, что "шпоры" должны избавиться от репутации молодой и перспективной команды и начать выигрывать трофеи.
В прошлом сезоне "Тоттенхэм" впервые в своей истории сыграл в финале Лиги Чемпионов, но уступил там "Ливерпулю" и продлил свою бестрофейную серию.
Последним трофеем "шпор" так и остается Кубок Лиги, выигранный еще в 2008 году. Льорис считает, что "Тоттенхэм" достаточно окреп, чтобы изменить отношение к себе.
"Мы привыкли повторять, что у нас молодая команда, но мы уже несколько лет работаем вместе, и я думаю, мы стали ближе к следующему уровню. Всего лишь несколько недель назад мы играли в финале Лиги Чемпионов, и это должно придать нам мотивации и уверенности на будущее".
"Учиться на опыте предыдущего сезона — это всегда хорошо, но важнее всего смотреть вперед. Впереди у нас много испытаний, и мы постараемся изо всех сил, как и всегда. Дело в деталях — нам просто нужно кое-чему научиться из двух-трех последних сезонов".
"Мы многого добились, если сравнивать наше положение несколько лет назад и сейчас. Однако мы всегда мотивированы, чтобы стремиться к большему и совершенствоваться с каждым сезоном", — сообщил Льорис ESPN.
19.07.2019 00:05
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Последние комментарии:
С выходом в финал уже вышли на уровень.
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Не так интересно как Манчестер Сити - Ливерпуль 5-0
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Как раз сейчас есть такое чувство. Лидеры команды повзрослели и вступают в золотую пору карьеры. Дырку в центре поля заткнули надеюсь с помощью Ндомбеле. Фланги защиты усилить и все.
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Уже много-много раз мы это слышали, Уго.
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