Льорис: "Тоттенхэм" должен выйти на следующий уровень"

Уго Льорис Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис считает, что "шпоры" должны избавиться от репутации молодой и перспективной команды и начать выигрывать трофеи.

В прошлом сезоне "Тоттенхэм" впервые в своей истории сыграл в финале Лиги Чемпионов, но уступил там "Ливерпулю" и продлил свою бестрофейную серию.

Последним трофеем "шпор" так и остается Кубок Лиги, выигранный еще в 2008 году. Льорис считает, что "Тоттенхэм" достаточно окреп, чтобы изменить отношение к себе.

"Мы привыкли повторять, что у нас молодая команда, но мы уже несколько лет работаем вместе, и я думаю, мы стали ближе к следующему уровню. Всего лишь несколько недель назад мы играли в финале Лиги Чемпионов, и это должно придать нам мотивации и уверенности на будущее".

"Учиться на опыте предыдущего сезона — это всегда хорошо, но важнее всего смотреть вперед. Впереди у нас много испытаний, и мы постараемся изо всех сил, как и всегда. Дело в деталях — нам просто нужно кое-чему научиться из двух-трех последних сезонов".

"Мы многого добились, если сравнивать наше положение несколько лет назад и сейчас. Однако мы всегда мотивированы, чтобы стремиться к большему и совершенствоваться с каждым сезоном", — сообщил Льорис ESPN.


Метки Льорис, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 19.07.2019 00:05

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  1. beatles-red 19.07.2019 00:48 # beatles-red
    С выходом в финал уже вышли на уровень.

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  2. silva77 19.07.2019 00:41 # silva77
    Не так интересно как Манчестер Сити - Ливерпуль 5-0

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  3. ray-black 19.07.2019 00:36 # ray-black
    Как раз сейчас есть такое чувство. Лидеры команды повзрослели и вступают в золотую пору карьеры. Дырку в центре поля заткнули надеюсь с помощью Ндомбеле. Фланги защиты усилить и все.

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  4. andrew10 19.07.2019 00:15 # andrew10
    Уже много-много раз мы это слышали, Уго.

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