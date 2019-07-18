Хадсон-Одои готов связать свое будущее с "Челси"

Каллум Хадсон-Одои Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои близок подписанию нового контракт с родным клубом с зарплатой свыше 100 тысяч фунтов в неделю.

Начиная с января, "Бавария" не оставляет попыток переманить Хадсон-Одои. Зимой Каллум даже подал прошение о трансфере и сообщил своему клубу, что не будет продлевать истекающий в 2020 году контракт.

Этим летом "Бавария" вернулась за Хадсон-Одои и сделала очередное предложение, однако "синие" вновь ответили отказом и теперь уверена как никогда, что смогут сохранить своего воспитанника.

Уверенности клубу придает приход на должность главного тренера Фрэнка Лэмпарда, который отводит ключевую роль 18-летнему англичанину в своих планах на будущее.

Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, с назначением Лэмпарда переговоры между игроком и клубом сдвинулись с мертвой точки. Стороны добились значительного прогресса, и Каллум уже готов связать свое будущее с "Челси".

Благодаря новому контракту зарплата юниора сразу же вырастет за пределы 100 тыс. фунтов в неделю. А в будущем Хадсон-Одои сможет увеличить свой оклад аж до 10 млн. фунтов в год (190 тыс. фунтов в неделю), если продолжит прогрессировать.


Метки контракты, Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2019 23:00

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  1. andrew10 19.07.2019 00:02 # andrew10
    Местный Рэшфорд, судя по условиям

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  2. chebrec 19.07.2019 00:00 # chebrec
    Вай вай вай как все дорого

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  3. mancunia-planet 18.07.2019 23:27 # mancunia-planet
    https://www.youtube.com/watch?v=ffKjc3nH8Ik

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  4. mancunia-planet 18.07.2019 23:25 # mancunia-planet
    Бавария в пролёте, давай дасвиданья

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