Хадсон-Одои готов связать свое будущее с "Челси"

Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои близок подписанию нового контракт с родным клубом с зарплатой свыше 100 тысяч фунтов в неделю.

Начиная с января, "Бавария" не оставляет попыток переманить Хадсон-Одои. Зимой Каллум даже подал прошение о трансфере и сообщил своему клубу, что не будет продлевать истекающий в 2020 году контракт.



Этим летом "Бавария" вернулась за Хадсон-Одои и сделала очередное предложение, однако "синие" вновь ответили отказом и теперь уверена как никогда, что смогут сохранить своего воспитанника.



Уверенности клубу придает приход на должность главного тренера Фрэнка Лэмпарда, который отводит ключевую роль 18-летнему англичанину в своих планах на будущее.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, с назначением Лэмпарда переговоры между игроком и клубом сдвинулись с мертвой точки. Стороны добились значительного прогресса, и Каллум уже готов связать свое будущее с "Челси".



Благодаря новому контракту зарплата юниора сразу же вырастет за пределы 100 тыс. фунтов в неделю. А в будущем Хадсон-Одои сможет увеличить свой оклад аж до 10 млн. фунтов в год (190 тыс. фунтов в неделю), если продолжит прогрессировать.