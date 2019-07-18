Косьелни встретится с руководством "Арсенала"

В ближайший уикенд капитан "Арсенала" Лоран Косьелни встретится с руководством клуба, чтобы попытаться уладить вспыхнувший конфликт.

Напомним, ранее на текущей неделе "канониры" объявили, что Косьелни отказался отправиться с командой Унаи Эмери в предсезонное турне по США.



По информации издания Daily Mirror, это стало реакцией 33-летнего француза на зашедшие в тупик переговоры о новом контракте.



В данный момент у Лорана остается еще один год по действующему соглашению с зарплатой в 100 тысяч фунтов в неделю. Косьелни надеялся, что "Арсенал" продлит с ним сотрудничество еще на 12 месяцев.



Клуб действительно предложил французу этот дополнительный год, но с уменьшенной почти вдвое базовой зарплатой. "Канониры" сообщили Косьелни, что тот сможет зарабатывать больше за счет бонусов, играя регулярно и добиваясь побед.



Такого рода предложение вызвало гневную реакцию у Косьелни, особенно в свете того, что в родной Франции Лорану предлагают хорошие финансовые условия и многолетний контракт.



В ближайший уикенд Косьелни со своими представителями попытается найти выход из этой ситуации — тем или иным образом. Однако Daily Mirror уверено, что для Лорана "уже нет пути назад".