Стив Брюс: "Проще всего было бы отказать "Ньюкаслу"

Стив Брюс заявил, что ему было бы проще отказаться от работы с "Ньюкаслом" и остаться в "Шеффилд Уэнсдей".

Ранее на текущей неделе Брюс заключил трехлетний контракт с "Ньюкаслом" — клубом, за который он болеет с детства. Таким образом, Стив исполнил свою давнюю мечту.



Вместе с тем 58-летний англичанин взялся за очень тяжелую работу, отпугнувшую многих других специалистов, к которым "сороки" обратились после ухода Рафаэля Бенитеса. К счастью, Брюс это отлично понимает и не витает в облаках.



"Будучи джорди, для меня это словно исполнение мечты. Знаю, в глазах некоторых людей я не Рафа, и я понимаю, какая большая ответственность на мне лежит".



"Проще всего для меня было бы сказать "нет", но я просто был обязан согласиться на эту работу. Я не мог уклониться. Я знал, что это будет сложно, но я надеюсь, добившись нескольких хороших результатов и хорошо делая свою работу, я смогу завоевать кое-какое уважение", — сообщил Брюс nufcTV.



Добавим, что эти слова Стив произнес в Шанхае, куда он вылетел сразу после подписания контракта, чтобы уже в субботу провести матч против "Вест Хэма".