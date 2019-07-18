Заха снова сообщил "Пэлас", что хочет уйти
Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха вновь сообщил своему клубу о желании покинуть "Селхерст Парк" этим летом.
Напомним, впервые о намерении Захи покинуть "Пэлас" стало известно сразу после окончания сезона Премьер-Лиги. Затем пресса узнала, что Уилфрид не просто хочет уйти, а конкретно — в "Арсенал".
Ранее в июле "канониры" предложили 40 миллионов фунтов за Заху, услышав в ответ отказ и узнав, что "Пэлас" оценивает свою звезду во вдвое большую сумму.
На этом спекуляции насчет 26-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара заметно успокоились — сложилось впечатление, что у "Арсенала" просто нет денег на приобретение Уилфрида.
Однако Sky Sports утверждает, что в этой истории рано ставить точку. После возвращения из отпуска, который у него был сдвинут по причине участия в Кубке Африки, Заха снова выразил желание покинуть "Селхерст Парк".
Также ожидается, что в ближайшие дни "канониры" вернутся с улучшенным предложением по бывшему вингеру "Манчестер Юнайтед".
Sky Sports добавляет, что Заха готов рассмотреть варианты с другими большими клубами, если его переход в "Арсенал" окажется невозможен.
18.07.2019 20:00
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