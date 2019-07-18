Заха снова сообщил "Пэлас", что хочет уйти

Уилфрид Заха Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха вновь сообщил своему клубу о желании покинуть "Селхерст Парк" этим летом.

Напомним, впервые о намерении Захи покинуть "Пэлас" стало известно сразу после окончания сезона Премьер-Лиги. Затем пресса узнала, что Уилфрид не просто хочет уйти, а конкретно — в "Арсенал".

Ранее в июле "канониры" предложили 40 миллионов фунтов за Заху, услышав в ответ отказ и узнав, что "Пэлас" оценивает свою звезду во вдвое большую сумму.

На этом спекуляции насчет 26-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара заметно успокоились — сложилось впечатление, что у "Арсенала" просто нет денег на приобретение Уилфрида.

Однако Sky Sports утверждает, что в этой истории рано ставить точку. После возвращения из отпуска, который у него был сдвинут по причине участия в Кубке Африки, Заха снова выразил желание покинуть "Селхерст Парк".

Также ожидается, что в ближайшие дни "канониры" вернутся с улучшенным предложением по бывшему вингеру "Манчестер Юнайтед".

Sky Sports добавляет, что Заха готов рассмотреть варианты с другими большими клубами, если его переход в "Арсенал" окажется невозможен.


Метки Арсенал, Заха, Кристал Пэлас

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2019 20:00

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Последние комментарии:




  1. chronicle 18.07.2019 21:51 # chronicle
    Слэш отзовись

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  2. reams 18.07.2019 21:44 # reams
    так то в Арсенале, что при Венгере не было симулянтов, что при Эмери их не будет, так что явно не подходит он клубу

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  3. only--liverpool 18.07.2019 21:05 # only--liverpool
    Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин в открытую выступил против главы РФ Владимира Путина.

    "Думаю, он уже не понимает, где — хорошо, где — плохо, Мне кажется, ему психологически уже не так просто трезво оценивать ситуацию. Много людей, которые говорят ему что-то и подводят его к решениям. Если тебе все будут говорить 20 лет, какой ты молодец и все правильно делаешь, ты разве будешь видеть свои ошибки?", - заявил Панарин.

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  4. only--liverpool 18.07.2019 20:30 # only--liverpool
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  5. vyrentz 18.07.2019 20:19 # vyrentz
    Куда смотрит Бавария

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  6. al-faarabi 18.07.2019 20:19 # al-faarabi
    лучше купить Эвертона Соареша, техничного бразила, который станет новым тащером клуба, чем ленивого Заху

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  7. lampard78 18.07.2019 20:11 # lampard78
    adidas has created a special Ultra Boost to honor the 110th anniversary of @ManUtd's first FA Cup victory
    https://t.co/ISM9SkoNjk https://t.co/IwO7CIzZH2

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  8. mancunia-planet 18.07.2019 20:05 # mancunia-planet
    удачи

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