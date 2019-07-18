Стив Брюс отводит ключевую роль Лонгстаффу

В ближайшие дни новоиспеченный рулевой "Ньюкасла" Стив Брюс побеседует с полузащитником Шоном Лонгстаффом, чтобы отговорить того от перехода в "Манчестер Юнайтед".

Несмотря на то, что за свою карьеру Лонгстафф сыграл только 12 официальных матчей за родной клуб, он стал важной трансферной целью для "Юнайтед" этим летом.



Настойчивость "красных дьяволов" и отъезд из "Ньюкасла" тренера Рафаэля Бенитеса вполне могли навести 21-летнего англичанина на мысли о смене клуба, однако Брюс не хочет терять Лонгстаффа.



Как стало известно Sky Sports, Брюс пообещает Лонгстаффу, что тот будет ключевой фигурой в его планах на предстоящий сезон. Стив готов гарантировать регулярную игровую практику Шону, когда тот вернется после травмы колена.



В "Ньюкасле" не ожидают, что Лонгстафф будет устраивать скандалы и требовать трансфера в "Юнайтед", однако Шон готов побеседовать с "дьяволами", если два клуба договорятся о размере компенсации.