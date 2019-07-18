ПСЖ — претендентом номер один на Данни Роуза

Данни Роуз ПСЖ возглавляет список клубов, заинтересованных в левом защитнике "Тоттенхэма" и сборной Англии Данни Роузе.

Накануне команда Маурисио Почеттино улетела в Сингапур в рамках подготовки к новому сезону, оставив Роуза дома. "Шпоры" объяснили это решение тем, что Данни сосредоточится изучении вариантов с другими клубами.

"Тоттенхэм" надеется выручить за Роуза около 20 миллионов фунтов и в случае расставания с Данни постарается приобрести на его место Райана Сессеньона из "Фулхэма".

По информации Sky Sports, 29-летний англичанин вызывает серьезный интерес со стороны ПСЖ. Однако Роузу есть, из чего выбирать — например, еще одним вариантом для него является "Шальке-04".


Метки ПСЖ, Роуз, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2019 18:00

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  1. danilych89 18.07.2019 19:12 # danilych89
    отправляют в турне по зарубежью вести проповеди о притеснении чернокожих.

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  2. godlike 18.07.2019 19:06 # godlike
    михуил сожрал слово "являются"

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  3. lfcynwa 18.07.2019 18:13 # lfcynwa
    ска, какие же отвратные мешки. Оч надеюсь, что в ближайшие лет 5 будут стабильно вылетать не доходя даже до полуфинала лч

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  4. sausage 18.07.2019 18:09 # sausage
    Сливают нацика черножопого.

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