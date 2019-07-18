ПСЖ — претендентом номер один на Данни Роуза

ПСЖ возглавляет список клубов, заинтересованных в левом защитнике "Тоттенхэма" и сборной Англии Данни Роузе.

Накануне команда Маурисио Почеттино улетела в Сингапур в рамках подготовки к новому сезону, оставив Роуза дома. "Шпоры" объяснили это решение тем, что Данни сосредоточится изучении вариантов с другими клубами.



"Тоттенхэм" надеется выручить за Роуза около 20 миллионов фунтов и в случае расставания с Данни постарается приобрести на его место Райана Сессеньона из "Фулхэма".



По информации Sky Sports, 29-летний англичанин вызывает серьезный интерес со стороны ПСЖ. Однако Роузу есть, из чего выбирать — например, еще одним вариантом для него является "Шальке-04".