ПСЖ — претендентом номер один на Данни Роуза
ПСЖ возглавляет список клубов, заинтересованных в левом защитнике "Тоттенхэма" и сборной Англии Данни Роузе.
Накануне команда Маурисио Почеттино улетела в Сингапур в рамках подготовки к новому сезону, оставив Роуза дома. "Шпоры" объяснили это решение тем, что Данни сосредоточится изучении вариантов с другими клубами.
"Тоттенхэм" надеется выручить за Роуза около 20 миллионов фунтов и в случае расставания с Данни постарается приобрести на его место Райана Сессеньона из "Фулхэма".
По информации Sky Sports, 29-летний англичанин вызывает серьезный интерес со стороны ПСЖ. Однако Роузу есть, из чего выбирать — например, еще одним вариантом для него является "Шальке-04".
18.07.2019 18:00
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отправляют в турне по зарубежью вести проповеди о притеснении чернокожих.
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михуил сожрал слово "являются"
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ска, какие же отвратные мешки. Оч надеюсь, что в ближайшие лет 5 будут стабильно вылетать не доходя даже до полуфинала лч
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Сливают нацика черножопого.
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