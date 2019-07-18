Диуф: "Ливерпуль" упустил свой шанс выиграть Премьер-Лигу"

Экс-нападающий "Ливерпуля" Эль-Хаджи Диуф считает, что в минувшем сезоне команды Юргена Клоппа прыгнула выше своей головы и другого шанса выиграть Премьер-Лигу может не дождаться в обозримом будущем.

В сезоне 2018/19 "красные" проиграли лишь один матч из 38 в Премьер-Лиге и финишировали с рекордными для себя 97 очками. Однако этого все равно оказалось мало для своего первого за 29 последних лет титула. Эль-Хаджи просто не верит, что в новой кампании "Ливерпуль" снова будет претендовать на чемпионство.



"Они были очень хороши в прошлом сезоне. Я не думаю, что в этом сезоне они смогут играть таким же образом".



"Они упустили свой шанс завоевать титул в прошлом сезоне. Каждый сезон отличается, и если вы посмотрите, каким образом они бились изо всех сил в прошлом сезоне, то сделать это снова будет очень сложно".



"Они демонстрировали невероятный уровень в прошлом сезоне и все равно отстали от чемпиона на одно очко, поэтому мы должны быть реалистами. Они показали себя замечательным конкурентом, но "Сити" уже так давно участвует в борьбе за титул, что "Ливерпуль" просто не сможет сохранить этот уровень игры", — сообщил Диуф Daily Mirror.