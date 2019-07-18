Диуф: "Ливерпуль" упустил свой шанс выиграть Премьер-Лигу"
Экс-нападающий "Ливерпуля" Эль-Хаджи Диуф считает, что в минувшем сезоне команды Юргена Клоппа прыгнула выше своей головы и другого шанса выиграть Премьер-Лигу может не дождаться в обозримом будущем.
В сезоне 2018/19 "красные" проиграли лишь один матч из 38 в Премьер-Лиге и финишировали с рекордными для себя 97 очками. Однако этого все равно оказалось мало для своего первого за 29 последних лет титула. Эль-Хаджи просто не верит, что в новой кампании "Ливерпуль" снова будет претендовать на чемпионство.
"Они были очень хороши в прошлом сезоне. Я не думаю, что в этом сезоне они смогут играть таким же образом".
"Они упустили свой шанс завоевать титул в прошлом сезоне. Каждый сезон отличается, и если вы посмотрите, каким образом они бились изо всех сил в прошлом сезоне, то сделать это снова будет очень сложно".
"Они демонстрировали невероятный уровень в прошлом сезоне и все равно отстали от чемпиона на одно очко, поэтому мы должны быть реалистами. Они показали себя замечательным конкурентом, но "Сити" уже так давно участвует в борьбе за титул, что "Ливерпуль" просто не сможет сохранить этот уровень игры", — сообщил Диуф Daily Mirror.
18.07.2019 17:00
Просмотров: 565
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
+100500 Дело говорит. У Лузерпуля уже второй раз был такой шанс в новейшей истории. Без таких денежных вливани, как у Сити, спад в игре обязательно случится.
(ответить)
Опять Челси чемпион.
(ответить)
диуф прав на все сто, в следующем сезоне без усилений ждет разруха аки в бд
(ответить)
Этот членосос заебал пиариться/напоминать о себе за счет лфк и Стива. Интересно можно ли отсудить у этой тварины право упоминания все что связано с красной семьей?
(ответить)
Эта сенегальская обезьянка оказывается умеет говорить. А вот в футбол за свою жизнь она играть так и не научилась.
(ответить)
Золотые слова
(ответить)
Типичная легенда скузеров
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий