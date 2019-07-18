Диуф: "Ливерпуль" упустил свой шанс выиграть Премьер-Лигу"

Эль-Хаджи Диуф Экс-нападающий "Ливерпуля" Эль-Хаджи Диуф считает, что в минувшем сезоне команды Юргена Клоппа прыгнула выше своей головы и другого шанса выиграть Премьер-Лигу может не дождаться в обозримом будущем.

В сезоне 2018/19 "красные" проиграли лишь один матч из 38 в Премьер-Лиге и финишировали с рекордными для себя 97 очками. Однако этого все равно оказалось мало для своего первого за 29 последних лет титула. Эль-Хаджи просто не верит, что в новой кампании "Ливерпуль" снова будет претендовать на чемпионство.

"Они были очень хороши в прошлом сезоне. Я не думаю, что в этом сезоне они смогут играть таким же образом".

"Они упустили свой шанс завоевать титул в прошлом сезоне. Каждый сезон отличается, и если вы посмотрите, каким образом они бились изо всех сил в прошлом сезоне, то сделать это снова будет очень сложно".

"Они демонстрировали невероятный уровень в прошлом сезоне и все равно отстали от чемпиона на одно очко, поэтому мы должны быть реалистами. Они показали себя замечательным конкурентом, но "Сити" уже так давно участвует в борьбе за титул, что "Ливерпуль" просто не сможет сохранить этот уровень игры", — сообщил Диуф Daily Mirror.


Метки Диуф, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2019 17:00

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  1. ofori-twumasi 18.07.2019 17:38 # ofori-twumasi
    +100500 Дело говорит. У Лузерпуля уже второй раз был такой шанс в новейшей истории. Без таких денежных вливани, как у Сити, спад в игре обязательно случится.

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  2. ganinilyha 18.07.2019 17:37 # ganinilyha
    Опять Челси чемпион.

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  3. quavo 18.07.2019 17:34 # quavo
    диуф прав на все сто, в следующем сезоне без усилений ждет разруха аки в бд

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  4. gerrard08 18.07.2019 17:18 # gerrard08
    Этот членосос заебал пиариться/напоминать о себе за счет лфк и Стива. Интересно можно ли отсудить у этой тварины право упоминания все что связано с красной семьей?

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  5. gwelddwyr 18.07.2019 17:09 # gwelddwyr
    Эта сенегальская обезьянка оказывается умеет говорить. А вот в футбол за свою жизнь она играть так и не научилась.

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  6. alex7301 18.07.2019 17:08 # alex7301
    Золотые слова

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  7. keane16 18.07.2019 17:02 # keane16
    Типичная легенда скузеров

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