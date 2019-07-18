"Интер" готов платить Лукаку 160 тыс. фунтов в неделю

"Интер" собирается предложить нападающему "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку пятилетний контракт стоимостью 41 миллион фунтов плюс бонусы.

Прежде чем сделать это предложение игроку, "Интеру" сперва необходимо договориться с "Юнайтед" о размере компенсации.



Как сообщает Sky Sports, последнее предложение клуба Серии А позволит "красным дьяволам" получить только 63 млн. фунтов, причем в течение двух-трех лет и с учетом достижения бонусных целей.



При этом "Юнайтед" хочет выручить за Лукаку те самые 79 млн. фунтов, за которые Ромелу был куплен у "Эвертона" два года назад. Платить столько "Интер" не готов и надеется достичь какого-нибудь промежуточного компромисса.



В данный момент два клуба продолжают переговоры, однако ситуацию "Интера" усугубляет отсутствие предложение по Мауро Икарди, деньги с продажи которого итальянский клуб надеялся использовать для приглашения Лукаку. Избавиться от Жоау Мариу, Раджи Наингголана и Миранды тоже пока не удается.