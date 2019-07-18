"Тоттенхэм" готов выложить 70 млн. фунтов за Ло Чельсо
"Тоттенхэм" готов второй раз за это лето обновить свой трансферный рекорд, выложив 70 миллионов фунтов за полузащитника Джовани Ло Чельсо.
Напомним, в начале июля "шпоры" за рекордные для своего клуба 65 млн. фунтов приобрели полузащитника Танги Ндомбеле из "Лиона".
Ндомбеле видится заменой для Муссы Дембеле, который уехал в Китай еще зимой. Но также "Тоттенхэму" нужно готовиться к расставанию с Кристианом Эриксеном — если не сейчас, то следующим летом, когда истекает контракт датчанина.
Преемником для Эриксена как раз может стать Ло Чельсо, который, как утверждает Daily Mirror, уже сообщил "Реал Бетис" о желании отправиться к "шпорами" и поработать со своим соотечественником Маурисио Почеттино.
При это "Реал Бетис" стал заранее готовиться к расставанию с 23-летним игроком сборной Аргентины, купив тому на замену Набиля Фекира из "Лиона" за 22 млн. фунтов.
18.07.2019 15:45
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Последние комментарии:
ей богу..как упрутся в какую нить херь.. похлеще трансфера сольдадо
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странный трансфер учитывая, что ндомбеле уже купили, они же оба на одной позиции играют
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Какой он нах.й топчик - было видно в сборной на КОПА АМЕРИКА. Если купят за 70 млн это будет пипец :))
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Куры почувствовали вкус крови и от своего места в топ 4 уже не откажутся.
Похоже Тотенхэм наконец выходит на новый уровень.
Либо применяют тактику Венгера. Пообещать топчика , а купить околотопа.
Если они сейчас перехватят Тирни у Арсенала не дожидаясь продажи Роуза, то можно поздравить апл с новым топ клубом
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ТОПЧИК НА ПОДХОДЕ!
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Мешки. Сколько можно то а?
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