"Тоттенхэм" готов выложить 70 млн. фунтов за Ло Чельсо

Джовани Ло Чельсо "Тоттенхэм" готов второй раз за это лето обновить свой трансферный рекорд, выложив 70 миллионов фунтов за полузащитника Джовани Ло Чельсо.

Напомним, в начале июля "шпоры" за рекордные для своего клуба 65 млн. фунтов приобрели полузащитника Танги Ндомбеле из "Лиона".

Ндомбеле видится заменой для Муссы Дембеле, который уехал в Китай еще зимой. Но также "Тоттенхэму" нужно готовиться к расставанию с Кристианом Эриксеном — если не сейчас, то следующим летом, когда истекает контракт датчанина.

Преемником для Эриксена как раз может стать Ло Чельсо, который, как утверждает Daily Mirror, уже сообщил "Реал Бетис" о желании отправиться к "шпорами" и поработать со своим соотечественником Маурисио Почеттино.

При это "Реал Бетис" стал заранее готовиться к расставанию с 23-летним игроком сборной Аргентины, купив тому на замену Набиля Фекира из "Лиона" за 22 млн. фунтов.


Метки Ло Чельсо, Реал Бетис, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2019 15:45

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  1. makeewadim 18.07.2019 17:08 # makeewadim
    ей богу..как упрутся в какую нить херь.. похлеще трансфера сольдадо

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  2. cunningham 18.07.2019 16:23 # cunningham
    странный трансфер учитывая, что ндомбеле уже купили, они же оба на одной позиции играют

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  3. chelsiukpro 18.07.2019 16:10 # chelsiukpro
    Какой он нах.й топчик - было видно в сборной на КОПА АМЕРИКА. Если купят за 70 млн это будет пипец :))

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  4. highneken 18.07.2019 15:54 # highneken
    Куры почувствовали вкус крови и от своего места в топ 4 уже не откажутся.
    Похоже Тотенхэм наконец выходит на новый уровень.
    Либо применяют тактику Венгера. Пообещать топчика , а купить околотопа.

    Если они сейчас перехватят Тирни у Арсенала не дожидаясь продажи Роуза, то можно поздравить апл с новым топ клубом

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  5. vagifspurs 18.07.2019 15:46 # vagifspurs
    ТОПЧИК НА ПОДХОДЕ!

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  6. electric 18.07.2019 15:46 # electric
    Мешки. Сколько можно то а?

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