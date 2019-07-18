"Тоттенхэм" готов выложить 70 млн. фунтов за Ло Чельсо

"Тоттенхэм" готов второй раз за это лето обновить свой трансферный рекорд, выложив 70 миллионов фунтов за полузащитника Джовани Ло Чельсо.

Напомним, в начале июля "шпоры" за рекордные для своего клуба 65 млн. фунтов приобрели полузащитника Танги Ндомбеле из "Лиона".



Ндомбеле видится заменой для Муссы Дембеле, который уехал в Китай еще зимой. Но также "Тоттенхэму" нужно готовиться к расставанию с Кристианом Эриксеном — если не сейчас, то следующим летом, когда истекает контракт датчанина.



Преемником для Эриксена как раз может стать Ло Чельсо, который, как утверждает Daily Mirror, уже сообщил "Реал Бетис" о желании отправиться к "шпорами" и поработать со своим соотечественником Маурисио Почеттино.



При это "Реал Бетис" стал заранее готовиться к расставанию с 23-летним игроком сборной Аргентины, купив тому на замену Набиля Фекира из "Лиона" за 22 млн. фунтов.