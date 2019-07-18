Пулишич счастлив работать с Лэмпардом

Новичок "Челси" Кристиан Пулишич признался, что он в восторге от возможности работать с главным тренером Фрэнком Лэмпардом, который был его кумиром в детстве.

Отдохнув только девять дней после выступлений за сборную США на Золотом Кубке КОНКАКАФ, 20-летний Пулишич уже приступил к тренировкам с "синими".



Теперь Кристиану не терпится начать играть за "Челси". Пулишич придерживается очень высокого мнения и о своем новом клубе, и о Лэмпарде.



"Когда я думаю про этот клуб, на ум приходит много великих игроков. Я рос, наблюдая за Фрнэком Лэмпардом и другими первоклассными игроками, которые блистали в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов".



"Для меня "Челси" всегда был одной из крупнейших команд, и я словно замкнул цикл, получив возможность играть здесь. Это удивительное ощущение", — сообщил Пулишич журналу Gaffer.