Пулишич счастлив работать с Лэмпардом

Фрэнк Лэмпард и Кристиан Пулишич Новичок "Челси" Кристиан Пулишич признался, что он в восторге от возможности работать с главным тренером Фрэнком Лэмпардом, который был его кумиром в детстве.

Отдохнув только девять дней после выступлений за сборную США на Золотом Кубке КОНКАКАФ, 20-летний Пулишич уже приступил к тренировкам с "синими".

Теперь Кристиану не терпится начать играть за "Челси". Пулишич придерживается очень высокого мнения и о своем новом клубе, и о Лэмпарде.

"Когда я думаю про этот клуб, на ум приходит много великих игроков. Я рос, наблюдая за Фрнэком Лэмпардом и другими первоклассными игроками, которые блистали в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов".

"Для меня "Челси" всегда был одной из крупнейших команд, и я словно замкнул цикл, получив возможность играть здесь. Это удивительное ощущение", — сообщил Пулишич журналу Gaffer.


Метки Лэмпард, Пулишич, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2019 15:00

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  1. mancunia-planet 18.07.2019 15:04 # mancunia-planet
    Ну а хули ему ещё остается, он же не скажит - нахер этого физрука привели..

    (ответить)

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