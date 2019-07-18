Старридж дисквалифицирован и оштрафован за нарушение запрета на ставки

FA признала Даниэля Старриджа виновным в нарушении запрета на ставки, наказав бывшего нападающего "Ливерпуля" дисквалификацией и денежным штрафом.

Претензии Ассоциации к Старриджу касаются ставок в букмекерских конторах на возможные переходы Даниэля в январе 2018. Свои обвинения FA выдвинула еще в ноябре.



Всего FA предъявила Старриджу обвинения по 11 пунктам, однако независимая комиссия, после долгих разбирательств, сочла доказанными только два из них.



В официальном заявлении Ассоциации говорится, что 29-летний англичанин попросил своего брата Леона сделать ставку на переход Даниэля в "Севилью". Независимая комиссия решила, что таким образом Старридж использовал инсайдерскую информацию для извлечения выгоды.



В результате Старридж был оштрафован на 75 тысяч фунтов и дисквалифицирован на шесть недель, причем четыре недели — это отложенное наказание.



Добавим, что в данный момент Даниэль все еще находится без клуба после истечения своего контракта с "Ливерпулем". Снова играть в футбол Старридж сможет 31 июля, когда закончит отбывать дисквалификацию.