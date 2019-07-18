Ширер отговаривал Брюса от работы с "Ньюкаслом"

Легенда "Ньюкасла" Алан Ширер признался, что отговаривал Стива Брюса от работы главным тренером "сорок".

На текущей неделе "Ньюкасл", наконец, обзавелся заменой для Бенитеса, переманив из "Шеффилд Уэнсдей" Брюса за 4 миллиона фунтов в качестве компенсации.



Стив просто не смог отказать клубу, за который он болеет с детства, однако Ширер заранее предупреждает своего друга, что тот, возможно, ошибся.



"Три недели назад я ужинал со Стивом Брюсом. Тогда Рафа Бенитес только покинул "Ньюкасл", и мы говорили о том, как должен поступить Стив, если ему предложат работу".



"Мой совет ему в тот вечер был простым: "Нет, нет, нет, не соглашайся". Я сказал: "С чего ты взял, что с тобой будет по-другому, нежели с Киганом или Бенитесом? Ты будешь безумцем, если согласишься, потому что ты знаешь, как устроен клуб".



"Однако у Стива есть своя голова на плечах, и я уважаю это. Я не могу говорить ему, что делать, хотя он и приходится мне хорошим другом".



"Он не был первым выбором "Ньюкасла" на замену Рафе. Возможно, он не был даже вторым, третьим или четвертым. Больше похоже на то, что он был последним в списке — "Ньюкасл" просто знал, что Стив согласится, потому что всегда хотел эту работу".



"В свои 58 лет Стив, наверное, чувствовал, что не может отказаться от такой работы, к которой он был близок раз или два прежде. Каждый из нас думает, что он станет тем, кто все изменит, но так редко бывает".



"У Стива не может быть никаких оправданий, если все пойдет не так, потому что он отлично знал, на что соглашается", — пишет Ширер в своей колонке в The Sun.