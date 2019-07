Светская хроника за четверг

Неймар открыт к переходу в "Манчестер Юнайтед". "Тоттенхэм" может перехватить Кирана Тирни. Эшли Коул станет помощником Фрэнка Лэмпарда. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

Отчаянно желая покинуть ПСЖ, нападающий Неймар готов рассмотреть вариант с переходом в "Манчестер Юнайтед". (Mundo Deportivo)



"Юнайтед" готов вступить в борьбу за 20-летнего полузащитника "Ромы" Николо Дзаньоло. (Daily Mirror)



Главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер давит на руководство своего клуба, требуя купить полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша. (Daily Express)



Нападающий Ромелу Лукаку полон решимости сменить "Юнайтед" на "Интер". (The Times)



"Челси" позволит главному тренеру Фрэнк Лэмпарду принять решение насчет будущего вингера Виллиана (Daily Express)



Продажа "Ливерпулем" голкипера Симона Миньоле маловероятна. (Liverpool Echo)



Капитан "Арсенала" Лоран Косьелни готовится к переговорам с руководством клуба относительно своего будущего. (L'Equipe)



"Арсенал" может столкнуться с конкуренцией со стороны "Тоттенхэма" в борьбе за защитника "Селтика" Кирана Тирни. (Scotsman)



"Тоттенхэм" установил цену в 25 миллионов фунтов за защитника Данни Роуза. (The Sun)



Нападающий Фернандо Льоренте, чей контракт с "Тоттенхэмом" истек, обдумывает предложение "Фиорентины". (Daily Mail)



"Бернли" хочет получить 12 млн. фунтов за 33-летнего голкипера Тома Хитона — на 8 млн. больше, чем пока предлагает "Астон Вилла". (Birmingham Mail)



Полузащитник "Фулхэма" Жан-Мишель Сери направляется в "Галатасарай". (Daily Mail)



Другое



Стив Брюс был только 11-м в оригинальном списке "Ньюкасла" на замену Рафаэлю Бенитесу. (Daily Mail)



Эшли Коул вылетел в Японию, где сейчас находится "Челси", подогрев слухи о том, что он может войти в тренерский штаб Фрэнка Лэмпарда. (Daily Mirror)



Американский магнат Тодд Боли хочет купить клуб Премьер-Лиги из Лондона — предпочтительно "Челси" или "Тоттенхэм". (Daily Mail)



Нападающий Роберто Фирмино нарядился на вечеринку в юбку. (The Sun)



Коэффициент на чемпионство "Арсенала" в следующем сезоне Премьер-Лиги в 10 раз выше, чем коэффициент на обнаружение инопланетян. (Daily Mail)



После того, как Месут Озил стал блондином, Пьер-Эмерик Обамеянг сравнил своего партнера по "Арсеналу" с нападающей женской сборной США Меган Рапино, лесбиянкой. (Goal)