Клопп объяснил пассивность "Ливерпуля" на трансферном рынке

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп успокоил своих болельщиков по поводу низкой активности клуба на трансферном рынке.

Этим летом "красные" совершили лишь одно приобретение, пригласив из "ПЕК Зволле" 17-летнего защитника Сеппа Ван ден Берга. Это сильно контрастирует с теми громкими трансферам, что "Ливерпуль" оформлял в предыдущие окна — вроде Виргила Ван Дейка или Алиссона.



Однако Клоппа подобный контраст не напрягает. По словам Юргена, "Ливерпуль" просто не может спускать огромные суммы денег каждый раз.



"Мы вполне расслаблены по этому поводу, так что посмотрим, случится ли что-нибудь до закрытия окна".



"Как я уже сказал, это окно не будет крупнейшим для "Ливерпуля". В предыдущие два года мы и так много инвестировали в команду. Мы не можем тратить столько же каждый год".



"Люди словно говорят: "Теперь вам нужно потратить еще 300 или 200 миллионов фунтов". Возможно, только "Сити" и ПСЖ могут делать это каждый год, хотя в данный момент кажется, что "Барселона" и "Реал" тоже на это способны".



"Однако у нас все хорошо. Я доволен командой, очень доволен. Может быть, мы и укрепим одну позицию, если найдем подходящего игрока, однако у нас нет острой необходимости в этом. У нас есть решения на все возможные ситуации", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".