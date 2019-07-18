Клопп объяснил пассивность "Ливерпуля" на трансферном рынке
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп успокоил своих болельщиков по поводу низкой активности клуба на трансферном рынке.
Этим летом "красные" совершили лишь одно приобретение, пригласив из "ПЕК Зволле" 17-летнего защитника Сеппа Ван ден Берга. Это сильно контрастирует с теми громкими трансферам, что "Ливерпуль" оформлял в предыдущие окна — вроде Виргила Ван Дейка или Алиссона.
Однако Клоппа подобный контраст не напрягает. По словам Юргена, "Ливерпуль" просто не может спускать огромные суммы денег каждый раз.
"Мы вполне расслаблены по этому поводу, так что посмотрим, случится ли что-нибудь до закрытия окна".
"Как я уже сказал, это окно не будет крупнейшим для "Ливерпуля". В предыдущие два года мы и так много инвестировали в команду. Мы не можем тратить столько же каждый год".
"Люди словно говорят: "Теперь вам нужно потратить еще 300 или 200 миллионов фунтов". Возможно, только "Сити" и ПСЖ могут делать это каждый год, хотя в данный момент кажется, что "Барселона" и "Реал" тоже на это способны".
"Однако у нас все хорошо. Я доволен командой, очень доволен. Может быть, мы и укрепим одну позицию, если найдем подходящего игрока, однако у нас нет острой необходимости в этом. У нас есть решения на все возможные ситуации", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".
18.07.2019 11:00
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Последние комментарии:
Как же Клопп попал в точку с приобретениями Ван Дейка и Алиссона. Лучшие игроки команды считай в первый же сезон..
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Чем сильнее состав, тем труднее найти того, кто может усилить его.
Объективно, у МС и Ливера составы сильнейшие в Европе на окончание прошлого сезона, соответственно большие трудности с укреплением состава.
Однако, я всё-таки ожидал, что Ливер как минимум купит топового цз.
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Ничего страшного. Клопп наротирует по ходу сезона
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пассивное, потому как рОтируют
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Клоппу офк виднее, но мля не верится, что без усиления состава, сможем так же навязать борьбу за титул и остальные кубки. Парочка точечных покупок очень нужно команде.
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