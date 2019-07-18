"Арсенал" пока не возвращался за Кираном Тирни

Главный тренер "Селтика" Нил Леннон сообщил, что "Арсенал" пока не возвращался с новым предложением по левому защитнику Кирану Тирни.

Напомним, первое предложение "канониров" о покупке Тирни составило 15 миллионов фунтов. Получив отказ еще в июне, спустя примерно три недели "Арсенал" увеличил сумму до 25 млн. фунтов.



Вместе с тем эти 25 млн. фунтов включали в себя ряд бонусов и были разбиты на несколько частей. Такого рода структура платежей не устроила "Селтик", поэтому в минувший уикенд вновь последовал отказ.



И хотя предсезонная подготовка уже идет полным ходом, "Арсенал" не спешит возвращаться за 22-летним шотландцем.



"Есть ли какие-то новые предложения по Кирану Тирни? Насколько мне известно, нет", — приводит слова Леннона Sky Sports.