"Арсенал" пока не возвращался за Кираном Тирни

Киран Тирни Главный тренер "Селтика" Нил Леннон сообщил, что "Арсенал" пока не возвращался с новым предложением по левому защитнику Кирану Тирни.

Напомним, первое предложение "канониров" о покупке Тирни составило 15 миллионов фунтов. Получив отказ еще в июне, спустя примерно три недели "Арсенал" увеличил сумму до 25 млн. фунтов.

Вместе с тем эти 25 млн. фунтов включали в себя ряд бонусов и были разбиты на несколько частей. Такого рода структура платежей не устроила "Селтик", поэтому в минувший уикенд вновь последовал отказ.

И хотя предсезонная подготовка уже идет полным ходом, "Арсенал" не спешит возвращаться за 22-летним шотландцем.

"Есть ли какие-то новые предложения по Кирану Тирни? Насколько мне известно, нет", — приводит слова Леннона Sky Sports.


Метки Арсенал, Селтик, Тирни

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2019 10:00

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  1. tot35 18.07.2019 11:54 # tot35
    Нах не нужен

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  2. chelsea88 18.07.2019 10:24 # chelsea88
    И не вернётся. Они просто интересовались как обычно.

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  3. chebrec 18.07.2019 10:04 # chebrec
    В рассрочку даже не продадут

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