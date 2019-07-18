FA может наказать "Хаддерсфилд" за новую форму

FA может наказать "Хаддерсфилд", потребовав объяснений по поводу новой домашней формы "терьеров".

Накануне болельщики "Хаддерсфилда" подвергли свой клуб обструкции в социальных сетях после того, как "терьеры" и Umbro показали новую форму на сезон 2019/20.



Главным атрибутом этой формы стала диагональная надпись нового спонсора клуба — Paddy Power. Ради такого нелепого дизайна даже пришлось сместить эмблему клуба в центр.



Согласно правилам FA, реклама спонсора на игровой футболке может занимать не более 200 квадратных сантиметров, и вернувшийся в Чемпионшип "Хаддерсфилд" совершенно точно нарушил это положение.



Как сообщает Sky Sports, Ассоциация уже обратила на это внимание и потребовала объяснений от "терьеров".