Роджерс предупредил, что "Лестер" может снять Магуайра с продажи

Наставник "Лестера" Брендан Роджерс предупредил, что защитник Харри Магуайр не будет доступен для трансфера до самого дедлайна.

Как известно, этим летом отчаянную борьбу за Магуайра ведут "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". Если Харри и покинет "Кинг Пауэр", то только в качестве самого дорогого защитника мира.



До закрытия летнего трансферного окна в Премьер-Лиге остается три недели, и Роджерс настроен поскорее снять эту неопределенность, чтобы успеть обзавестись заменой для 26-летнего Магуайра.



"Мы не готовы ждать до самого конца. Мы не можем позволить себе оголить эту позицию. У нас есть цели на случай ухода Харри. Но у нас нет необходимости его продавать".



"Мы не позволим кому-нибудь купить его в самом конце, потому что тогда для нас будет слишком поздно, чтобы обзавестись заменой. Поэтому мы определим конечный момент, после которого может быть уже поздно", — сообщил Роджерс The Sun.