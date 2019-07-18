Садио Мане, вероятно, пропустит старт нового сезона
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что новый сезон его команда, вероятно, начнет без нападающего Садио Мане.
Большинство партнеров Мане по "Ливерпулю" уже приступило к подготовке к новому сезону, тогда как сам Садио еще не завершил предыдущий — в ближайшую пятницу ему предстоит сыграть за сборную Сенегала в финале Кубка Африки.
После битвы с Алжиром за трофей Мане, обладатель "Золотой бутсы" Премьер-Лиги, отправится в отпуск, поэтому едва ли успеет вернуться и набрать форму к матчу за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" 4 августа или даже к поединку первого тура против "Норвича" пять дней спустя.
"В случае с Садио мы посмотрим после финала — посмотрим, как он будет себя чувствовать и тому подобное. Ему будет очень сложно вернуться к старту сезона. Мы играем с "Сити" уже через 16 дней, а его сезон только заканчивается. Мы должны будем принять решение, но пока мы его не приняли", — цитирует Клоппа Daily Mirror.
Также Юрген подтвердил, что Алиссон, Роберто Фирмино и Мохамед Салах, также выступавшие за свои сборные этим летом, присоединятся к команде во время тренировочного сбора в Эвиане позже в июле.
18.07.2019 07:00
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Последние комментарии:
Похуй главное что бы Ловрен и Миньет были целы
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в чемп начнётся в середине августа, и если он пропустит начало чемпионата, то следовательно должен был вернуться к началу сентября. Однако в начале сентября пауза на игры сборных. Значит он вернётся в середине сентября.
ЛОЛ.
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Везёт мешкам голубым.
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