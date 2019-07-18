"Реал" начинает "Операцию 200", чтобы купить Погба

"Реал" начинает "Операцию 200", которая должна позволить Королевскому клубу заполучить полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

В последнее время, связывающие Погба с уходом из "Юнайтед", определенно поутихли, и даже агент 26-летнего француза Мино Райола уже не так уверен, что Поль покинет "Олд Траффорд".



Поговаривают, что из-за попытки Погба и Райолы оказать давление на клуб — а также из-за приближения трансферного дедлайна — "красные дьяволы" увеличили цену за Поля до 180 миллионов фунтов.



"Реалу" или "Ювентусу" было бы сложно найти такого рода сумму этим летом, учитывая внушительные траты обоих заинтересованных в Погба клубов этим летом.



Однако испанская газета Marca утверждает, что "Реал" все-таки попытается исполнить желание своего главного тренера Зинедина Зидана, который хочет видеть Погба в своей команде.



Для этого "Реал" запускает "Операцию 200", собираясь выручить более 200 млн. евро (181 млн. фунтов) с продажи Гарета Бэйла, Хамеса Родригеса, Марко Асенсио и Иско. Также должен покинуть Мадрид Дани Себальос, но лишь на правах аренды.