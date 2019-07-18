"Реал" начинает "Операцию 200", чтобы купить Погба
"Реал" начинает "Операцию 200", которая должна позволить Королевскому клубу заполучить полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
В последнее время, связывающие Погба с уходом из "Юнайтед", определенно поутихли, и даже агент 26-летнего француза Мино Райола уже не так уверен, что Поль покинет "Олд Траффорд".
Поговаривают, что из-за попытки Погба и Райолы оказать давление на клуб — а также из-за приближения трансферного дедлайна — "красные дьяволы" увеличили цену за Поля до 180 миллионов фунтов.
"Реалу" или "Ювентусу" было бы сложно найти такого рода сумму этим летом, учитывая внушительные траты обоих заинтересованных в Погба клубов этим летом.
Однако испанская газета Marca утверждает, что "Реал" все-таки попытается исполнить желание своего главного тренера Зинедина Зидана, который хочет видеть Погба в своей команде.
Для этого "Реал" запускает "Операцию 200", собираясь выручить более 200 млн. евро (181 млн. фунтов) с продажи Гарета Бэйла, Хамеса Родригеса, Марко Асенсио и Иско. Также должен покинуть Мадрид Дани Себальос, но лишь на правах аренды.
18.07.2019 06:00
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Последние комментарии:
Этот матахазард за мю или реал топит????
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ебать мю повезет если они сплавят этого примата
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Азар + 70 намана будет
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Где там мелшуд со своим добрым утром? Как бы чего не случилось?!
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Куртуа + 150 в обмен на Де Хея и Погба будет идеально ))
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150 млн + Иско будет идеально ))
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Операция 200 ехехехехехехехех!! Доброе утро девачки)
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Операция *Петушочек*
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Груз 200.
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Уважаемые админы, дабы избежать хохлосрача, предлагаю ввести регистрацию новых юзеров с загрузкой скана паспорта. Чтобы исключить попадания сюда новых хохло-пидаров кастрюляголовых и заодно было бы хорошо заблочить старых. Здесь должны общаться интеллигентные, красивые и умные люди. А хохлы к сожалению не подходят под это. Уверен, что многие меня тут поддержат.
Заранее спасибо!
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никчемный груз 200
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