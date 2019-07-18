"Реал" начинает "Операцию 200", чтобы купить Погба

Поль Погба "Реал" начинает "Операцию 200", которая должна позволить Королевскому клубу заполучить полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

В последнее время, связывающие Погба с уходом из "Юнайтед", определенно поутихли, и даже агент 26-летнего француза Мино Райола уже не так уверен, что Поль покинет "Олд Траффорд".

Поговаривают, что из-за попытки Погба и Райолы оказать давление на клуб — а также из-за приближения трансферного дедлайна — "красные дьяволы" увеличили цену за Поля до 180 миллионов фунтов.

"Реалу" или "Ювентусу" было бы сложно найти такого рода сумму этим летом, учитывая внушительные траты обоих заинтересованных в Погба клубов этим летом.

Однако испанская газета Marca утверждает, что "Реал" все-таки попытается исполнить желание своего главного тренера Зинедина Зидана, который хочет видеть Погба в своей команде.

Для этого "Реал" запускает "Операцию 200", собираясь выручить более 200 млн. евро (181 млн. фунтов) с продажи Гарета Бэйла, Хамеса Родригеса, Марко Асенсио и Иско. Также должен покинуть Мадрид Дани Себальос, но лишь на правах аренды.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Реал

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2019 06:00

Количество просмотров Просмотров: 4424

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Последние комментарии:




  1. januzaj00 18.07.2019 09:05 # januzaj00
    Этот матахазард за мю или реал топит????

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  2. blackdreamer 18.07.2019 08:59 # blackdreamer
    ебать мю повезет если они сплавят этого примата

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  3. januzaj00 18.07.2019 08:20 # januzaj00
    Азар + 70 намана будет

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  4. lfc-krr 18.07.2019 08:11 # lfc-krr
    Где там мелшуд со своим добрым утром? Как бы чего не случилось?!

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  5. pistolero-lfc 18.07.2019 08:08 # pistolero-lfc
    Куртуа + 150 в обмен на Де Хея и Погба будет идеально ))

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  6. jimulia 18.07.2019 08:05 # jimulia
    150 млн + Иско будет идеально ))

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  7. vagifspurs 18.07.2019 07:46 # vagifspurs
    Операция 200 ехехехехехехехех!! Доброе утро девачки)

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  8. mufc1994 18.07.2019 07:00 # mufc1994
    Операция *Петушочек*

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  9. antiterror 18.07.2019 06:58 # antiterror
    Груз 200.

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  10. mata-hazard 18.07.2019 06:19 # mata-hazard
    Уважаемые админы, дабы избежать хохлосрача, предлагаю ввести регистрацию новых юзеров с загрузкой скана паспорта. Чтобы исключить попадания сюда новых хохло-пидаров кастрюляголовых и заодно было бы хорошо заблочить старых. Здесь должны общаться интеллигентные, красивые и умные люди. А хохлы к сожалению не подходят под это. Уверен, что многие меня тут поддержат.
    Заранее спасибо!Пользователь получил предупреждение

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  11. liverpo0ol 18.07.2019 06:12 # liverpo0ol
    никчемный груз 200

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