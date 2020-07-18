Гвардиола позволит игрокам "Сити" самим выбрать нового капитана

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что новый капитан команды будет определен не его решением, а выбором самих игроков.

По окончании минувшего сезона "горожане" попрощались с Венсаном Компани, который, став обладателем исторического требла, ушел на роль играющего тренера "Андерлехта".



В среду "Сити" разгромил "Вест Хэм" со счетом 4:0 в Китае, а капитанскую повязку в этом товарищеском матче носил Давид Сильва, однако это не окончательный выбор.



"Когда мы соберемся все вместе, они сами выберут капитана. Когда все вернутся, мы проведем встречу и решим, кто будет капитаном", — приводит слова Гвардиолы BBC.