Гвардиола позволит игрокам "Сити" самим выбрать нового капитана

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что новый капитан команды будет определен не его решением, а выбором самих игроков.

По окончании минувшего сезона "горожане" попрощались с Венсаном Компани, который, став обладателем исторического требла, ушел на роль играющего тренера "Андерлехта".

В среду "Сити" разгромил "Вест Хэм" со счетом 4:0 в Китае, а капитанскую повязку в этом товарищеском матче носил Давид Сильва, однако это не окончательный выбор.

"Когда мы соберемся все вместе, они сами выберут капитана. Когда все вернутся, мы проведем встречу и решим, кто будет капитаном", — приводит слова Гвардиолы BBC.


Метки Гвардиола, капитаны, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2019 00:05

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  1. griezmann 18.07.2019 01:23 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

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  2. sisyazavr 18.07.2019 01:20 # sisyazavr
    Эти коменты ведь один чел пишет, правда?)

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  3. mancityman 18.07.2019 01:04 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  4. mc-od 18.07.2019 01:03 # mc-od
    КОРОЛИ!!! C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

    Скриньте ))

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