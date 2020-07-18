Гвардиола позволит игрокам "Сити" самим выбрать нового капитана
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что новый капитан команды будет определен не его решением, а выбором самих игроков.
По окончании минувшего сезона "горожане" попрощались с Венсаном Компани, который, став обладателем исторического требла, ушел на роль играющего тренера "Андерлехта".
В среду "Сити" разгромил "Вест Хэм" со счетом 4:0 в Китае, а капитанскую повязку в этом товарищеском матче носил Давид Сильва, однако это не окончательный выбор.
"Когда мы соберемся все вместе, они сами выберут капитана. Когда все вернутся, мы проведем встречу и решим, кто будет капитаном", — приводит слова Гвардиолы BBC.
18.07.2019 00:05
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Последние комментарии:
КОРОЛИ!!!
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Эти коменты ведь один чел пишет, правда?)
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КОРОЛИ!!!
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КОРОЛИ!!! C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
Скриньте ))
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