Джака — фаворит на роль следующего капитана "Арсенала"
Полузащитник Гранит Джака является главным претендентом на то, чтобы стать преемником Лорана Косьелни в роли капитана "Арсенала".
Из пяти игроков, которых год назад наставник "канониров" Унаи Эмери определил в "капитанскую группу", двое уже ушли. Петр Чех завершил карьеру, а Аарон Рэмси отправился в "Ювентус".
Кроме того, стремится вырваться с "Эмирейтс" 33-летний Косьелни, который даже отказался поехать с командой Эмери в предсезонное турне по Америке.
Таким образом, среди капитанов остаются только Джака и Месут Озил, и The Telegraph утверждает, что наивысшие шансы получить повязку на постоянной основе имеет именно Гранит.
26-летний Джака прежде был капитаном в менхенгладбахской "Боруссии", а также исполнял эту роль сборной Швейцарии. В раздевалке "канониров" Гранит обладает репутацией лидера, несмотря на неоднозначное отношение к себе фанатов.
17.07.2019 23:00
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Последние комментарии:
хороший выбор, заслужил своей игрой и харизмой на поле
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Миха жосткий провокатор, опять фото с радужной капитанской повязкой...
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Озилу нужно дать
Может шевелиться начнет
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