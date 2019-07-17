Джака — фаворит на роль следующего капитана "Арсенала"

Гранит Джака Полузащитник Гранит Джака является главным претендентом на то, чтобы стать преемником Лорана Косьелни в роли капитана "Арсенала".

Из пяти игроков, которых год назад наставник "канониров" Унаи Эмери определил в "капитанскую группу", двое уже ушли. Петр Чех завершил карьеру, а Аарон Рэмси отправился в "Ювентус".

Кроме того, стремится вырваться с "Эмирейтс" 33-летний Косьелни, который даже отказался поехать с командой Эмери в предсезонное турне по Америке.

Таким образом, среди капитанов остаются только Джака и Месут Озил, и The Telegraph утверждает, что наивысшие шансы получить повязку на постоянной основе имеет именно Гранит.

26-летний Джака прежде был капитаном в менхенгладбахской "Боруссии", а также исполнял эту роль сборной Швейцарии. В раздевалке "канониров" Гранит обладает репутацией лидера, несмотря на неоднозначное отношение к себе фанатов.


Метки Арсенал, Джака, капитаны

Автор mihajlo   

Дата 17.07.2019 23:00

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Последние комментарии:




  1. reams 17.07.2019 23:18 # reams
    хороший выбор, заслужил своей игрой и харизмой на поле

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  2. botan1k 17.07.2019 23:07 # botan1k
    Миха жосткий провокатор, опять фото с радужной капитанской повязкой...

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  3. chebrec 17.07.2019 23:06 # chebrec
    Озилу нужно дать
    Может шевелиться начнет

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