Салиба достанется "Арсеналу", а не "Тоттенхэму"
"Арсенал" одержал вторую победу за день на трансферном рынке над "Тоттенхэмом", практически договорившись о приобретении защитника "Сент-Этьена" Вильяма Салиба.
Напомним, ранее в среду стало известно, что "канониры" опередили своих соседей по Северному Лондону за право арендовать полузащитника "Реала" Дани Себальоса на следующий сезон.
Также "Арсенал" выходит победителем из борьбы за Салиба, утверждает BBC. Правда, к команде Унаи Эмери 18-летний француз присоединится только через год, а сезон 2019/20 проведет в "Сент-Этьене" на правах аренды.
Стоимость Вильяма составит 30 миллионов евро (27 млн. фунтов), но поскольку "Арсенал" получит игрока не сразу, то сможет растянуть оплату во времени, тем самым сэкономив деньги на другие покупки этим летом.
17.07.2019 21:00
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Последние комментарии:
это обыденность.
а вот Сол Кемпбелл- это классика)
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Осталось купить уши мертвого осла и можно делить шкуру не убитого медведя.
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Охуенная победа, один а аренде другой через год придёт. Осталось дождаться ещё 2-х приобретений. Перспективного молодого бразильца и Федю Чалова и чемп можно не начинать)))
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