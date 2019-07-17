"Норвич" заключил новый контракт с Максом Ааронсом

Правый защитник "Норвича" Макс Ааронс заключил со своим клубом новый контракт до 2024 года.

Ранее этим летом стало известно, что интерес к Аарону проявляет "Манчестер Юнайтед". Однако затем "красные дьяволы" оставили Макса в покое, поскольку смогли заполучить свою приоритетную цель по укреплению правого фланга в обороне в лице Аарона Ван-Биссаки.



Пользуясь этим, новичок Премьер-Лиги склонил 19-летнего англичанина к новой сделке. Это стало наградой для Ааронса за блестящий сезон, в течение которого он провел 43 матча во всех соревнованиях и был признан молодым Игроком Года в Футбольной Лиге.