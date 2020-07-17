Сульшер готов сыграть против "Челси" с Гринвудом в нападении
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сообщил, что 17-летний нападающий Мейсон Гринвуд может выйти в стартовом составе на матч первого тура Премьер-Лиги против "Челси".
В среду подопечные Сульшера отпраздновали победу 4:0 над "Лидсом" в Перте, а юный Гринвуд забил свой первый, пускай и неофициальный, гол за первую команду "красных дьяволов".
Отметим, что Ромелу Лукаку в этом товарищеском матче участия не принимал. Sky Sports объясняется это "началом процесса" продажи игрока сборной Бельгии в "Интер".
Далеко не факт, что в оставшиеся три недели трансферного окна "Юнайтед" удастся найти замену Лукаку, однако Сульшер не боится начать сезон с Гринвудом на острие.
"У него определенно есть шанс выйти в старте против "Челси". Он способен на это, более чем способен. Он всегда в игре, создает моменты внутри и около штрафной площади".
"Я не могу сказать, что у него нет шансов. У него хорошие шансы, если он продолжит в том же духе. Когда игроки играют хорошо, сложно оставлять их вне стартового состава", — цитирует Сульшера The Telegraph.
17.07.2019 20:00
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