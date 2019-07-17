"Атлетико" подхватил Триппьера

Киран Триппьер Оказавшись выставленным за дверь "Тоттенхэмом", правый защитник Киран Триппьер нашел пристанище в "Атлетико". Сделка оценивается в 20 миллионов фунтов.

Триппьер выступал за "шпор" после своего перехода из "Бернли" четыре года назад, за это время сыграв 114 матчей.

Прошлым летом Киран был одной из главных звезд сборной Англии на Чемпионате Мира в России, однако сохранить свою форму для "Тоттенхэма" ему не удалось.

28-летний защитник весьма невыразительно провел минувший сезон и фактически был выставлен на трансфер. Триппьером интересовались "Наполи" и "Ювентус", однако свою карьеру Киран продолжит не в Серии А, а в Ла Лиге.

Добавим, что контракт Триппьера, первого английского игрока в истории "Атлетико", рассчитан на три года. В команде Диего Симеоне Киран заменит Хуанфрана.


Метки Атлетико, Тотенхэм, трансферы, Триппьер

Автор mihajlo   

Дата 17.07.2019 19:25

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Последние комментарии:




  1. farot 17.07.2019 20:35 # farot
    мда, дно пробивается все глубже

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  2. hammersmith 17.07.2019 20:31 # hammersmith
    вухахах миша бля)

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  3. keita 17.07.2019 19:56 # keita
    Админ на каникулах

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  4. funkyfresh 17.07.2019 19:52 # funkyfresh
    Подхватил трипьера?

    Хоспади, админ пятиклассник?

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  5. arhangel777 17.07.2019 19:46 # arhangel777
    Миха, дай код на ФАПЛовский FPL плиззз! В статьях только код сезона 13-14, он уже не подходит((( Или напиши хотяб в личку будет у ФАПЛа своя лига в FPL?

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  6. vagifspurs 17.07.2019 19:45 # vagifspurs
    И грустно и понимаю, что этот игрок не уровень Тоттенхэма, спасибо за всё и удачи!

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