"Атлетико" подхватил Триппьера
Оказавшись выставленным за дверь "Тоттенхэмом", правый защитник Киран Триппьер нашел пристанище в "Атлетико". Сделка оценивается в 20 миллионов фунтов.
Триппьер выступал за "шпор" после своего перехода из "Бернли" четыре года назад, за это время сыграв 114 матчей.
Прошлым летом Киран был одной из главных звезд сборной Англии на Чемпионате Мира в России, однако сохранить свою форму для "Тоттенхэма" ему не удалось.
28-летний защитник весьма невыразительно провел минувший сезон и фактически был выставлен на трансфер. Триппьером интересовались "Наполи" и "Ювентус", однако свою карьеру Киран продолжит не в Серии А, а в Ла Лиге.
Добавим, что контракт Триппьера, первого английского игрока в истории "Атлетико", рассчитан на три года. В команде Диего Симеоне Киран заменит Хуанфрана.
17.07.2019 19:25
Просмотров: 999
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
мда, дно пробивается все глубже
(ответить)
вухахах миша бля)
(ответить)
Админ на каникулах
(ответить)
Подхватил трипьера?
Хоспади, админ пятиклассник?
(ответить)
Миха, дай код на ФАПЛовский FPL плиззз! В статьях только код сезона 13-14, он уже не подходит((( Или напиши хотяб в личку будет у ФАПЛа своя лига в FPL?
(ответить)
И грустно и понимаю, что этот игрок не уровень Тоттенхэма, спасибо за всё и удачи!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий