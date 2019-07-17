"Атлетико" подхватил Триппьера

Оказавшись выставленным за дверь "Тоттенхэмом", правый защитник Киран Триппьер нашел пристанище в "Атлетико". Сделка оценивается в 20 миллионов фунтов.

Триппьер выступал за "шпор" после своего перехода из "Бернли" четыре года назад, за это время сыграв 114 матчей.



Прошлым летом Киран был одной из главных звезд сборной Англии на Чемпионате Мира в России, однако сохранить свою форму для "Тоттенхэма" ему не удалось.



28-летний защитник весьма невыразительно провел минувший сезон и фактически был выставлен на трансфер. Триппьером интересовались "Наполи" и "Ювентус", однако свою карьеру Киран продолжит не в Серии А, а в Ла Лиге.



Добавим, что контракт Триппьера, первого английского игрока в истории "Атлетико", рассчитан на три года. В команде Диего Симеоне Киран заменит Хуанфрана.