"Ньюкасл обсуждает покупку Жоэлинтона

"Ньюкасл" ведет переговоры о приобретении бразильского нападающего "Хоффенхайма" Жоэлинтона ориентировочной стоимостью 36 миллионов фунтов.

Лишь сегодня днем "сороки" обзавелись новым главным тренером, заключив трехлетний контракт со Стивом Брюсом, а теперь готовы дать старт своей трансферной кампании.



Ранее этим летом "Ньюкасл" попрощался с Саломоном Рондоном и Айозе Пересом, поэтому владелец клуба Майк Эшли, даже при всей своей скупости, согласился потратиться на нападающего.



Как сообщает Sky Sports, 22-летний Жоэлинтон был исключен из заявки "Хоффенхайма" на сегодняшний товарищеский матч, чтобы сосредоточиться на переговорах с английским клубом.



Жоэлинтон выступает за "Хоффенхайм" с 2014 года, а в прошлом сезоне забил 11 голов в 35 матчах.