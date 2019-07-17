"Ньюкасл обсуждает покупку Жоэлинтона

Жоэлинтон "Ньюкасл" ведет переговоры о приобретении бразильского нападающего "Хоффенхайма" Жоэлинтона ориентировочной стоимостью 36 миллионов фунтов.

Лишь сегодня днем "сороки" обзавелись новым главным тренером, заключив трехлетний контракт со Стивом Брюсом, а теперь готовы дать старт своей трансферной кампании.

Ранее этим летом "Ньюкасл" попрощался с Саломоном Рондоном и Айозе Пересом, поэтому владелец клуба Майк Эшли, даже при всей своей скупости, согласился потратиться на нападающего.

Как сообщает Sky Sports, 22-летний Жоэлинтон был исключен из заявки "Хоффенхайма" на сегодняшний товарищеский матч, чтобы сосредоточиться на переговорах с английским клубом.

Жоэлинтон выступает за "Хоффенхайм" с 2014 года, а в прошлом сезоне забил 11 голов в 35 матчах.


Метки Жоэлинтон, Ньюкасл, Хоффенхайм

Автор mihajlo   

Дата 17.07.2019 19:00

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