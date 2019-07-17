"Арсенал" не приблизился к покупке Захи

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон заявил, что "Арсенал" до сих пор не приблизился к той сумме, которую "орлы" хотят получить за вингера Уилфрида Заху.

В начале июля "Арсенал" предложил 40 миллионов фунтов за лучшего игрока "Пэлас", но немедленно получил отказ. По слухам, "орлы" оценивают Заху в сумму в два раза больше.



Однако пока "канониры" не захотели — или не смогли — улучшить свое предложение, а отпускать свою звезду с дисконтом Ходжсон не собирается.



"Думаю, в действительности "Арсенал" ничуть не приблизился к нашей оценке игрока. Думаю, сам игрок понимает, что клубам придется заплатить его рыночную стоимость, чтобы забрать его от нас. А пока этого не произойдет, здесь особо не о чем разговаривать", — приводит слова Ходжсона Sky Sports.