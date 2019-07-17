Райола все еще допускает уход Погба из МЮ

Агент Мино Райола заявил, что по-прежнему считает уход полузащитника Поля Погба из "Манчестер Юнайтед" возможным.

За последнее время Райола и сам Погба дали ясно понять, что Поль хочет покинуть "Олд Траффорд". Однако "красные дьяволы" заняли жесткую позицию в отношении своей звезды.



По слухам, публичные выступления Райолы побудили "Юнайтед" только повысить цену за Погба — до 180 миллионов фунтов. И "Реалу", и "Ювентусу" будет сложно найти такие деньги, учитывая внушительные траты обоих клубов этим летом. Однако Мино не теряет надежд поживиться комиссионными.



"На сегодняшний день Погба в "Манчестер Юнайтед". Я не знаю, что будет завтра. Мы движемся день за днем, не спеша и не переживая. В футболе нет ничего предопределенного, и судьба никогда не бывает заранее написана", — цитирует Райолу Daily Mail.