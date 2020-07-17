"Вест Хэм" купил Себастьяна Алле за 45 млн. фунтов

"Вест Хэм" обновил свой трансферный рекорд, выложив за нападающего "Айнтрахта" Себастьяна Алле 45 миллионов фунтов.

Попрощавшись этим летом с Марко Арнаутовичем, Лукасом Пересом и Энди Кэрроллом, "молотобойцы" остались с единственным нападающим в лице Хавьера Эрнандеса, а потому были вынуждены действовать решительно.



"Вест Хэму" не удалось заполучить уругвайца Макси Гомеса, зато с Алле все сложилось. Сегодня 25-летний француз заключил с лондонским клубом контракт до 2024 года и опцией продления на 12 месяцев.



В лице Себастьяна "Вест Хэм" получает проверенного бомбардира, который забил 20 голов в 41 матче за клуб из Франкфурта в прошлом сезоне.



"Это замечательное ощущение. Это действительно хорошая возможность для меня. Для меня многое значит стать рекордным приобретением здесь. Это доказывает, что клуб действительно хотел меня. Я чувствовал это желание подписать меня, и я рад, что перешел сюда. Это амбициозный клуб, славный клуб, славный город, а также здесь славные болельщики", — сообщил Алле.