"Вест Хэм" купил Себастьяна Алле за 45 млн. фунтов

Себастьян Алле "Вест Хэм" обновил свой трансферный рекорд, выложив за нападающего "Айнтрахта" Себастьяна Алле 45 миллионов фунтов.

Попрощавшись этим летом с Марко Арнаутовичем, Лукасом Пересом и Энди Кэрроллом, "молотобойцы" остались с единственным нападающим в лице Хавьера Эрнандеса, а потому были вынуждены действовать решительно.

"Вест Хэму" не удалось заполучить уругвайца Макси Гомеса, зато с Алле все сложилось. Сегодня 25-летний француз заключил с лондонским клубом контракт до 2024 года и опцией продления на 12 месяцев.

В лице Себастьяна "Вест Хэм" получает проверенного бомбардира, который забил 20 голов в 41 матче за клуб из Франкфурта в прошлом сезоне.

"Это замечательное ощущение. Это действительно хорошая возможность для меня. Для меня многое значит стать рекордным приобретением здесь. Это доказывает, что клуб действительно хотел меня. Я чувствовал это желание подписать меня, и я рад, что перешел сюда. Это амбициозный клуб, славный клуб, славный город, а также здесь славные болельщики", — сообщил Алле.


Метки Айнтрахт, Алле, Вест Хэм, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 17.07.2019 16:10

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  1. iskander8sg 17.07.2019 16:54 # iskander8sg
    Вот это новость. Пили на главную миха, ёмае)

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  2. electric 17.07.2019 16:11 # electric
    A S N L !!!
    S
    N
    L
    !!!

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