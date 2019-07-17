Аспиликуэта: "Это шанс для Хадсон-Одои стать ключевым игроком "Челси"

Каллум Хадсон-Одои Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта убежден, что с приходом Фрэнка Лэмпарда на должность главного тренера у вингера Каллума Хадсон-Одои будут все шансы превратиться в ключевого игрока первой команды.

Как известно, Хадсон-Одои до сих пор не отбросил сомнения насчет своего будущего и не спешит продлевать свой контракт, от которого остался только один год.

В данный момент 18-летний англичанин восстанавливается после травмы ахилла, однако Аспиликуэта уже видит в Каллуме будущего лидера "Челси".

"Наши опытные игроки разговаривают с молодежью. Связь между первой командой и академией — это важно. Мы будем лучше и сильнее со своими воспитанниками в первой команде. Когда у тренерского штаба есть определенная система, молодым игрокам проще к этому адаптироваться".

"Для Каллума это огромная возможность стать ключевым игроком "Челси". До своей травмы, полученной неудачным образом, он имел немало игровых минут. Теперь я уверен, что он станет важной фигурой для нас, когда выздоровеет".

"Академия "Челси" выпускает достойных игроков. Мейсон Маунт, Рубен Лофтус-Чик и Каллум — мы можем гордиться ими всеми, и они подают хороший пример другим молодым парням, которые только начинают свои карьеры", — сообщил Аспиликуэта Sky Sports.


Метки Аспиликуэта, Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.07.2019 16:00

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  1. iskander8sg 17.07.2019 16:56 # iskander8sg
    Кстате все возможно. Часто уход звезд из тимы, дает возможность раскрыться игрокам второго плана. Лишь бы старался и травмы не мучали)

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  2. sisyazavr 17.07.2019 16:06 # sisyazavr
    Болеем за Каллума!

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  3. sellman 17.07.2019 16:05 # sellman
    Монако смог, Лестер смог, Аякс смог.
    Смогут и молодые игроки Челси!

    Кмон, Челси!
    Кмон, красиво!
    Верим, Фрэнк!

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