Аспиликуэта: "Это шанс для Хадсон-Одои стать ключевым игроком "Челси"

Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта убежден, что с приходом Фрэнка Лэмпарда на должность главного тренера у вингера Каллума Хадсон-Одои будут все шансы превратиться в ключевого игрока первой команды.

Как известно, Хадсон-Одои до сих пор не отбросил сомнения насчет своего будущего и не спешит продлевать свой контракт, от которого остался только один год.



В данный момент 18-летний англичанин восстанавливается после травмы ахилла, однако Аспиликуэта уже видит в Каллуме будущего лидера "Челси".



"Наши опытные игроки разговаривают с молодежью. Связь между первой командой и академией — это важно. Мы будем лучше и сильнее со своими воспитанниками в первой команде. Когда у тренерского штаба есть определенная система, молодым игрокам проще к этому адаптироваться".



"Для Каллума это огромная возможность стать ключевым игроком "Челси". До своей травмы, полученной неудачным образом, он имел немало игровых минут. Теперь я уверен, что он станет важной фигурой для нас, когда выздоровеет".



"Академия "Челси" выпускает достойных игроков. Мейсон Маунт, Рубен Лофтус-Чик и Каллум — мы можем гордиться ими всеми, и они подают хороший пример другим молодым парням, которые только начинают свои карьеры", — сообщил Аспиликуэта Sky Sports.