Аспиликуэта: "Это шанс для Хадсон-Одои стать ключевым игроком "Челси"
Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта убежден, что с приходом Фрэнка Лэмпарда на должность главного тренера у вингера Каллума Хадсон-Одои будут все шансы превратиться в ключевого игрока первой команды.
Как известно, Хадсон-Одои до сих пор не отбросил сомнения насчет своего будущего и не спешит продлевать свой контракт, от которого остался только один год.
В данный момент 18-летний англичанин восстанавливается после травмы ахилла, однако Аспиликуэта уже видит в Каллуме будущего лидера "Челси".
"Наши опытные игроки разговаривают с молодежью. Связь между первой командой и академией — это важно. Мы будем лучше и сильнее со своими воспитанниками в первой команде. Когда у тренерского штаба есть определенная система, молодым игрокам проще к этому адаптироваться".
"Для Каллума это огромная возможность стать ключевым игроком "Челси". До своей травмы, полученной неудачным образом, он имел немало игровых минут. Теперь я уверен, что он станет важной фигурой для нас, когда выздоровеет".
"Академия "Челси" выпускает достойных игроков. Мейсон Маунт, Рубен Лофтус-Чик и Каллум — мы можем гордиться ими всеми, и они подают хороший пример другим молодым парням, которые только начинают свои карьеры", — сообщил Аспиликуэта Sky Sports.
17.07.2019 16:00
Просмотров: 403
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Кстате все возможно. Часто уход звезд из тимы, дает возможность раскрыться игрокам второго плана. Лишь бы старался и травмы не мучали)
(ответить)
Болеем за Каллума!
(ответить)
Монако смог, Лестер смог, Аякс смог.
Смогут и молодые игроки Челси!
Кмон, Челси!
Кмон, красиво!
Верим, Фрэнк!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий