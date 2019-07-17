"Арсенал" возьмет Себальоса в аренду с разрешения Зидана

"Арсенал" ждет одобрения со стороны главного тренера "Реала" Зинедина Зидана, чтобы арендовать полузащитника "сливочных" Дани Себальоса.

Лишь на прошлой неделе стало известно, что переговоры насчет 22-летнего испанца ведет "Тоттенхэм". Однако "канониры" решили не оставаться в стороне и тоже обратились насчет Себальоса.



На "Сантьяго Бернабеу" высоко ценят Дани и готовы отпустить полузащитника, едва выигравшего молодежное Евро, только в аренду. Такой вариант более чем устраивает "Арсенал", сильно ограниченный в финансах.



По информации Sky Sports, сам Себальос предпочитает отправиться именно в "Арсенал", где он сможет поработать со своим соотечественником Унаи Эмери.



Арендное соглашение будет заключено, как только Зидан выдаст свое разрешение на временный отъезд Себальоса в Северный Лондон.